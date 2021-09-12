انضمام «بيطري مطروح» لقائمة كليات الجمعية الأمريكية «AVMA»

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، انضمام كلية الطب البيطري بالجامعة إلى قائمة كليات الطب البيطرى بالجمعية الأمريكية للطب البيطري.

وقال رئيس جامعة مطروح، إن الجمعية تهدف إلى تعارف خريجي الطب البيطري في مختلف البلاد المشاركة في الجمعية، وكذلك الخبراء في مجال الطب البيطري عالميًا، مؤكدًا أن ذلك يسهم في صقل خبرات الخريجين وتبادل الخبرات في مجال التخصص، وجعل خريج كلية الطب البيطرى قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

الجمعية الطب البيطري تضم كليات من فرنسا وكرواتيا وبلغاريا

وأضاف رئيس جامعة مطروح في تصريحات صحفية، أن الجمعية الأمريكية للطب البيطري تضم كليات الطب البيطرى فى العديد من الدول ومن بينها دول فرنسا، وكرواتيا، وبلغاريا، والصين بإضافة إلى البرازيل.

13 كلية مصرية بالجمعية الأمريكية للطب البيطري

وأشار رئيس جامعة مطروح إلى أن الجمعية الأمريكية للطب البيطري جمعية عريقة، وتضم من داخل مصر ثلاث عشرة جامعة مصرية، هي جامعات الإسكندرية، والقاهرة، وأسيوط، وبني سويف، ومطروح، وجنوب الوادي، وبنها، وكفر الشيخ، والمنصورة، ومدينة السادات، وسوهاج، وقناة السويس، إضافة إلى الزقازيق.

وأوضح رئيس جامعة مطروح، أن الجمعية الأمريكية للطب البيطري تهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات العلمية والعملية، ما يسهم في خدمة قطاع الطب البيطري على مستوى العالم، ويعمل على زيادة البحوث للإهتمام بالثروات الحيوانية والطيور والأسماك، ويساهم في التنمية الإقتصادية في هذا القطاع الحيوى، لافتا أن جامعة مطروح تشجع دائما على الارتقاء بالبحث العلمي وتتقدم فيه بشكل كبير سنويا، في مختلف التخصصات العلمية.