وظائف للخريجين الجدد بالبنك الزراعي..تعرف على الشروط والتفاصيل

حصلت «الوطن» على تفاصيل مسابقة التوظيف التي أعلن عنها البنك الزراعي، وفق جدول زمني يتم تنفيذ المرحلة الأولى منه خلال شهر سبتمبر الجاري في 8 محافظات، وذلك بعدما أعلنت بعض البنوك عن وظائف لديها خلال الفترة الماضية.

محافظات وظائف البنك الزراعي

وأكد البنك في بيان له اليوم أن المحافظات المتوافر بها وظائف خالية هي الإسكندرية، الوادي الجديد، السويس، البحر الأحمر، شمال سيناء، مطروح، بورسعيد، جنوب سيناء، وأشار البينان أن التعيينات ستكون وفقاً لاحتياجات البنك بكل محافظة .

اختبارات قدرات ولغة انجليزية

- المرحلة الأولى من الاختبارات: «لقياس درجة إجادة اللغة الإنجليزية» خاصة مهارتي الاستماع والقراءة.

- المرحلة الثانية من الاختبارات: «اختبار القدرات» وتكون هذه المرحلة لمن اجتاز فقط المرحلة الأولى من مراحل التقييم، وسوف يتم إرسال موعدها بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاختبارات.

- مع ضرورة الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بكل متقدم يوم الاختبار.

مستندات المطلوبة للتعيين

أوضح البنك أنه لن يتم أداء المتقدمين للاختبارات إلا بإحضار أصول المستندات التالية خلال يوم الاختبار المخصص لهم:

- بطاقة الرقم القومي السارية خلال مدة الاختبار والسارية أثناء تاريخ إعلان المسابقة.

-أصل شهادة المؤهل الدراسي «شهادة التخرج الجامعية».

-أصل شهادة الخدمة العسكرية للذكور فقط أو صورة مختومة ختم طبق الأصل.

-في حالة عدم توافر أصل «شهادة الخدمة العسكرية» يتم إحضار صورة مختومة ختم طبق الأصل من الجهة المصدرة للمستند أو من جهة العمل الحالية مع إحضار ما يفيد العمل بهذه الجهة.

-في حالة تغيير بطاقة الرقم القومي عن البطاقة التي تم تسجيلكم لطلب التقدم للوظيفة بها، فبرجاء إحضار صورة بطاقة الرقم القومي القديمة في يوم الاختبار المحدد لكم.

-في حالة وجود اختلاف في أصول المستندات المقدمة يوم الاختبار عن البيانات التي تم إرسالها مسبقاً باستمارة التقديم، سوف يتم استبعاد المتقدم فوراً.

تنبيهات من البنك

شدد البنك على المتقدمين للوظائف، الالتزام بالحضور في مقر الاختبارات في موعد الاختبار المرسل لهم حتى يتم السماح لهم بدخول مقر الاختبارات، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح بدخول أي شخص آخر بخلاف المتقدمين لمقر الاختبارات.

أكد البنك أنه لن يتم تغيير المواعيد المخصصة للمتقدمين، والتواصل معهم فيما يخص مواعيد الاختبارات يكون عبر البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول الذي تم كتابته في استمارة التقديم فقط ولا يوجد إمكانية لتعديل البيانات.

ونبه البنك على ضرورة الحضور بالزي الرسمي بدلة كاملة للذكور أو الإناث، وإحضار آلة حاسبة وقلم في المرحلة الثانية اختبارات القدرات من الاختبارات، وضرورة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي القديمة في يوم الاختبار، في حالة تغيير بطاقة الرقم القومي عن البطاقة التي تم تسجيلكم طلب التقدم للوظيفة بها، كما يعلم البنك جميع المتقدمين بالبقاء داخل مقر التنفيذ مدة لا تقل عن 3 ساعات.

أوضح البنك أنه في حالة الإصابة بكورونا بعد تحديد موعد للاختبار، يتم الحضور فور التأكد من التعافي مع إحضار مستند رسمي يثبت الإصابة من جهة تابعة لوزارة الصحة، مشيرا إلى أنه سوف يتم استدعاء من هم مطابقين للشروط المعلنة فقط طبقاً واحتياجات البنك والأعلى تقديرا.