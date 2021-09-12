«التعليم» تعلن مصروفات الثانوي الفني خدمات للعام الدراسي الجديد 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مصروفات التعليم الثانوي الفني نظام الخدمات، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021/2022، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بتسديد المصروفات في مواعيدها، لافته إلى أن الحضور في العام الدراسي الجديد إلزاميا وسيتم تفعيل الحضور والغياب.

وترصد «الوطن» تفاصيل المصروفات الدراسية بحسب مستند رسمي حصلت على نسخة منه، على النحو التالي:

-الصف الأول الفني 2020 جنيهًا.

-الصف الثاني الفني 2005 جنيهات.

-الصف الثالث التجاري 805 جنيهات.

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-الصف الأول الفني 1185.45 جنيه.

-الصف الثاني الفني 1170.45 جنيه.

-الصف الثالث التجاري 720.45 جنيه.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تسديد المصروفات الدراسية ورسوم صندوق بالكامل فقط في صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب، وحساب الصندوق بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأضافت الوزارة، أنه يتم تحصيل بند رسوم التقدم لنظام الخدمات بمعرفة السكرتير بموجب إيصال «123 ت ت» ويتم توريد الحصيلة على حساب الخزانة الموحدة بالإدارة التعليمية، مؤكدة أنه يجب على كل مدرية أن تقوم بمتابعة موقف السداد الفعلي من الطلاب من خلال الإدارة العامة لنظام المعلومات ودعم واتخاذ القرار بدويان عام وزارة والموقف الخاص بكل مدرية ومتابعة سداد الطلاب المتخلفين عن السداد.

وأشارت إلى أنه سيتم تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا، مشددة على جميع المديريات بضرورة منع أي معلم من دخول المدرسة دون الحصول على لقاح كورونا، لافته إلى أنه سيتم إعلان تفاصيل المناهج الجديدة لطلاب الصف الرابع الابتدائي قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وأكدت الوزارة أن جميع المنصات التعليمية، تعتبر مكملة للحضور الفعلي للطلاب في المدارس.