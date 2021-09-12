بالأرقام.. أكثر من ربع مليون معلم تلقوا لقاح كورونا

كثّفت المديريات التعليمية جهودها، للانتهاء من تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، حيث جرى التنبيه على جميع المعلمين بضرورة الحصول على لقاح كورونا، وتشكيل قاعدة بيانات أساسية لجميع المعلمين الذين تلقوا لقاح كورونا.

وحصلت «الوطن» على التقرير الكامل الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي يوضح الموقف النهائي لأعداد والنسب المئوية لـ(متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولى، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلق أي جرعة) لمتابعة التطعيمات للقاح فيروس كورونا للعاملين بالتربية والتعليم والمعلمين على مستوى الجمهورية بجميع مديريات التربية والتعليم، استعدادا للعام الدراسي الجديد 2021/2022، والذي ينطلق 9 أكتوبر المقبل، وينتهي الخميس 16 يونيو 2022، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.

لن يسمح لأي معلم أو عامل بالدخول إلى المدرسة قبل الحصول على لقاح كورونا

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه لن يسمح للعاملين والمعلمين في المدارس أو الإدارات والمديريات التعليمية، بالدخول إلى مقر العمل قبل الحصول على اللقاح، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية.

251 ألف عامل بـ«التربية والتعليم» حصلوا على جرعتي لقاح كورونا

وتابعت وزارة التربية والتعليم، في تقرير متابعة تطعيمات لقاح كورونا، أنّ عدد العاملين بها يبلغ مليون و602 ألف، ونسبة الحاصلين على الجرعتين من العاملين بجميع المحافظات وصل إلى 251 ألفا و67 عاملا بنسبة 16%، وعدد الحاصلين على جرعة واحدة 473 ألفا و401 عامل بنسبة 29%، وعدد العاملين الذين سجلوا ولم يحصلوا على اللقاح حتى الآن، 801 ألف و401 عامل، بنسبة 50%، وعدد العاملين الذين جار تسجيلهم للحصول على اللقاح، يصل إلى 86 ألفا و476 عاملا بنسبة 5%.

- في محافظة القاهرة، بلغ إجمالي عدد العاملين بها 150 ألفا و662، حصل منهم 31 ألفا و163 على الجرعتين بنسبة 21%، و22 ألفا و276 حصلوا على جرعة واحدة بنسبة 15%.

- وفي محافظة المنوفية، بلغ إجمالي عدد العاملين بها 77 ألفا و681 حصل منهم 10 آلاف و824 على الجرعتين بنسبة 14%، و15 ألفا و871 حصلوا على جرعة واحدة.

- وفي محافظة الإسكندرية، بلغ إجمالي عدد العاملين بها 73 ألفا و290 حصل منهم 9874 على الجرعتين بنسبة 13%، وعدد الحاصلين على جرعة واحدة 27 ألفا و141 بنسبة 37%.

- وفي محافظة الجيزة، بلغ إجمالي عدد العاملين بها 97 ألفا و252، حصل منهم 15 ألفا و102 على الجرعتين بنسبة 16%، وعدد الحاصلين على جرعة واحدة 19 ألفا و203 بنسبة 20%.