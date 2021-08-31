«التعليم» تعلن تجميد أحد أقسام مدارس التعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تجميد قسم الجرارات والآلات الزراعية بجميع المحافظات، وعدم قبول طلبة جدد للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2021/2022، على أن يجري الإبقاء على هيئة التدريس بمدارسهم، وهيئة التوجيه بمقر أعمالهم.

وفي سياق منفصل، كشفت وزارة التربية والتعليم، عن استعداداتها للعام الدراسي الجديد، مؤكدة أنه سيتم تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا المستجد، مشددة على جميع المديريات بضرورة تنفيذ التعليمات في هذا الشأن، لافته إلى أن الدراسة بالمدارس حضورياً وسيتم تفعيل الحضور والغياب.