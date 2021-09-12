أيمن عزب: افتتاح عرض «حلم جميل» على المسرح العائم الكبير خلال أيام

قال الفنان أيمن عزب مدير فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تجري حاليا بروفات العرض المسرحي الجديد «حلم جميل»، من تأليف طارق رمضان، وإخراج إسلام إمام، ومن المنتظر افتتاحه خلال أيام على المسرح العائم الكبير بالمنيل.

وقال إسلام إمام مخرج العرض، إن العرض غنائي موسيقي استعراضي، يدور حول شاب صعلوك يتجول في الشوارع، ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه، فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، ويظهر التباين بين الطبقات وسلوكهما وأفكارهما.

«حلم جميل» من تأليف طارق رمضان، وبطولة سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، أحمد عبدالهادي، رشا فؤاد، وجلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدي، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أغاني طارق علي، ومن إخراج إسلام إمام.