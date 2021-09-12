«سوهاج الجامعي» تجرى جراحة دقيقة بالعمود الفقري لشاب سقط من أعلى نخلة

صرح الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، إن فريق طبي متخصص من قسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي، نجح في إجراء عملية جراحية لتثبيت كسر بالفقرة العنقية الثانية لشاب في العقد الثلاثين من عمره، بواسطة التدخل الجراحي من الإمام.

وقال «عبدالخالق» إن تلك الجراحة تعد من أكثر جراحات العمود الفقري خطورة؛ نظرا لقربها من قاع المخ والحبل الشوكي، وتحتاج إلى دقة ومهارة عالية في إجراءها.

المريض سقط من أعلى نخلة وأصيب بكسر فى العمود الفقري

وأضاف الدكتور أسامة رشاد الشريف، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، إن المريض قد حضر إلى المستشفى بعد تعرضه لهذا الكسر الخطير، إثر سقوطه من أعلى نخلة، وأجريت الإسعافات الأولية له على الفور، لحين استقرت حالته.

وأوضح الدكتور حمدي سعد، مدير المستشفى الجامعي، أنه بعد إجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة للمريض، تبين وجود كسر في الفقرة الثانية من العمود الفقري الرقبي، ويحتاج إلى جراحة عاجلة لتثبيت الفقرة العنقية؛ إذ كان هذا الكسر يشكل خطرا كبيرا على النخاع الشوكي وحياه المريض.

وذكر الدكتور عبدالرحمن الشيخ، رئيس قسم جراحة العظام، أنه بعد دراسة الحالة في ضوء نتائج الفحوصات الطبية، اتخذت التدابير التحضيرية كافة للعملية، لافتا إلى أن الفريق الطبي الذي أجري العملية الجراحية للمريض كان تحت إشراف الدكتور أحمد صالح، أستاذ جراحة العظام والعمود الفقري؛ إذ ثبت الكسر بنجاح، وبدأ المريض الحركة بحرية تامة بمفرده، بدون أي وسائل مساعدة.