طبيب يوضح تأثير كورونا على الجهاز الهضمي

يبحث الكثير من المواطنين، وخاصة الذين يعانون من أمراض بالجهاز الهضمي، عن أعراض كورونا وتأثيرها على الجهاز الهضمي، وذلك بعد إجراء العديد من الدراسات التي أثبت وجود مضاعفات من متحور «دلتا بلس» على الجهاز المسؤول عن هضم الأغذية، حيث تسبب بعض الأعراض اضطرابات تظل مستمرة بعد الشفاء من الفيروس.

أعراض فيروس كورونا على الجهاز الهضمي

في هذا الصدد، قال الدكتور جمال عصمت، أستاذ أمراض الكبد وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ومستشار منظمة الصحة العالمية، إنه في حالة تأثير علاج كورونا على الجهاز الهضمي يجب استشارة الطبيب المختص قبل تناول أي أدوية لتخفيف الأعراض المصاحبة عند الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن الأعراض التي تظهر على الجهاز الهضمي عقب الإصابة بكورونا تتمثل في التالي:

أعراض الإصابة بفيروس كورونا على الجهاز الهضمي

- وجود غثيان.

- وجود إسهال.

- وجود القيء.

- ارتفاع في أنزيم الكبد.

خطوات العلاج من أعراض كورونا عند تأثيرها على الجهاز الهضمي

وأضاف «عصمت» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب على المريض بفيروس كورونا في حالة تأثر الجهاز الهضمي، استشارة الطبيب أولا قبل تناول أي أدوية مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع زيادة تأثير الفيروس على باقي أجهزة الجسم وتقليل وظائفها، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

أدوية لعلاج أعراض فيروس كورونا بالجهاز الهضمي

وأوضح أستاذ الكبد، أن هناك بعض الأدوية الأولية التي يجب على المريض أخذها حال وجود تأثيرات لفيروس كورونا على الجهاز الهضمي:

- أدوية غنية بفتيامينات د.

- أدوية غنية فتيامينات سي.

- أدوية الزنك.

- بالإضافة لنوعية أكل خالية من الزيوت والدهون.

- تجنب أكل الوجبات السريعة «تيك أوى».

نصائح لتجنب إصابة الجهاز الهضمي بأعراض كورونا

ونصح عصمت، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مع ضرورة التسجيل وأخذ اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو الأعراض المصاحبة التي تستمر بعد الشفاء من كورونا، بالإضافة إلى خطوات الحماية من الفيروس وتتثمل في:

- عدم التواجد في أماكن مغلقة لفترة طويلة.

- ارتداء الكمامة في كافة الأماكن.

- غسل اليدين بصورة دائمة.

- البعد عن الزحام وترك مسافة التباعد الاجتماعي.

- عدم أخذ أي أدوية دون استشارة الطبيب.