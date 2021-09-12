الصحة: الكمامة وحدها لا تكفي للوقاية من إصابة كورونا

جددت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي«فيس بوك»، تحذيراتها للمواطنين بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا، والأعراض المصاحبة عند الإصابة، موضحة أن ارتداء الكمامة وحدها لا يكفى للحماية من العدوى، لذا هناك ضرورة للالتزام بجميع بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

خطوات ارتداء الكمامة

ونشرت وزارة الصحة والسكان، فيديو للدكتورة نهى القارح، استشارى الصحة العامة منظمة الصحة العالمية فى مصر، توضح كيفية ارتداء الكمامة بالطريقة السليمة، وأكدت أن «العاملين بالقطاع الصحى والمستشفيات، الأشخاص الذين يعانون من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، الأشخاص المخالطون للمصابين بفيروس كورونا، الأشخاص فوق الـ60 عام، والأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة» هم الأولى بالإلتزام بارتداء الكمامة.

وشرحت القارح، الخطوات السابقة قبل ارتداء الكمامة، والمتمثلة في غسل اليدين بالماء والصابون، أو تطهير اليدين بالكحول لمدة 20 ثانية، والتأكد من الكمامة لم يتم استخدامها من قبل بفحص الشريط المعدنى ومدى سلامته، وتغطية الفم والأنف والذقن بشكل محكم عند لبس الكمامة، بالإضافة إلى عدم لمس الكمامة من الخارج.

إلقاء الكمامة في سلة القمامة بعد نزعها

وأكدت على ضرورة تغيير الكمامة بصورة مستمرة، وعند نزع الكمامة من على الوجه يتم إلقائها فى سلة المهملات مباشرة يعقبها غسل اليدين بالماء والصابون، موضحة أن الكمامة وحدها لا تكفى للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مع ضرورة تطبيق مسافة متر على الأقل عند التعامل مع الأخرين، واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة المناسبات وأماكن العمل.

الصحة: اللقاحات تقلل من أعراض كورونا وجميعها آمنة

وتستمر وزارة الصحة والسكان، في تقديم النصائح المختلفة للمواطنين لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، أو تجنب الأعراض المصاحبة بفيروس كورونا، موضحة أن جميع اللقاحات التى توفرها وزارة الصحة جميعها آمنة وتقلل من الأعراض المصاحبة للفيروس، وضرورة التسجيل للحصول على طلب لقاح كورونا التي يتم توافرها فى العديد من مراكز التعطيم المختلفة فى المحافظات.