تصدت للهجوم الصاروخي على مطار كابول.. معلومات عن منظومة C-RAM (فيديو)

تصدت منظومة الدفاع الأمريكية «C-RAM» المصممة لحماية القوات البرية من الصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون والمثبت في مطار حامد كرازاي في العاصمة الأفغانية «كابول»، للهجوم الصاروخي الذي استهدف المطار اليوم الاثنين.

وكان تنظيم داعش خراسان الإرهابي أعلن مسؤوليته عن محاولة الهجوم الصاروخي على مطار كابول الاثنين، وذلك في بيان مقتضب له نقلته شبكة «سي ان ان» الأمريكية.

رشاش المنظومة قادر على إطلاق 4500 رصاصة بالدقيقة

وتعد المنظومة الأمريكية C-RAM، تعتمد على رشاش دوار سداسي السبطانة نوع M-61 عيار 20 ملم، ويبلغ مداه الفعال 3500 متر، حيث تم تصميم هذه المنظومة الدفاعية للتعامل مع الصواريخ المعادية وقذائف الهاون، ورشاشها قادر على إطلاق 4500 رصاصة بالدقيقة الواحدة.

كما يدعم المنظومة الأمريكية C-RAM مجموعة رادارات ومستشعرات لكشف الصواريخ وقذاف الهاون في الجو وتحديد مسار اتجاهها ومواقع انطلاقها وسقوطها، وذلك وفقا لخوارزميات معقدة ومتطورة للغاية.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول أمني، كان يعمل في الإدارة الأفغانية التي أطاحتها حركة طالبان قبل أسبوعين، قوله إن الصواريخ أطلقت من آلية في شمال العاصمة الأفغانية «كابول».

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد، ضربة في العاصمة الأفغانية كابول، استهدفت آلية مفخخة بهدف القضاء على تهديد وشيك لمطار العاصمة الأفغانية، مصدره تنظيم داعش خراسان الإرهابي، بحسب شبكة «فوكس نيوز».

البنتاجون: تم إجلاء 122 ألف شخص من أفغانستان

وفي سياق متصل، فأن العمليات الإرهابية التي وقعت حتى الآن في العاصمة الأفغانية كابول لا تتطلب تنظيما واسعا وعددا كبيرا من الأفراد، وأوضح أن العملية الانتحارية تمت بالحزام الناسف ثم السيارة المفخخة ثم إطلاق الصواريخ حيث قامت بها مجموعات صغيرة من عناصر داعش في العاصمة الأفغانية كابول، بحسب قناة «العربية».

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أعلنت أن عمليات الإجلاء من أفغانستان لم تتأثر بالهجوم الصاروخي على مطار كابول الدولي، مشيرة إلى أنه تم إجلاء 122 ألف شخص من أفغانستان.