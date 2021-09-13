بالخطوات.. إزاي تجدد ترخيص بناء بالمدن الجديدة من البيت؟

الحصول على ترخيص بناء بـ المدن الجديدة، أمر قد يتطلب الذهاب إلى جهة للحصول عليه وهو ما يقلق البعض في الوقت الراهن، خاصة مع ارتفاع الإصابات مرة أخرى بالتزامن مع الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، خطوات الحصول على تجديد ترخيص البناء بالمدن العمرانية الجديدة من المنزل، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

كيفية الحصول على تجديد ترخيص بناء بالمدن الجديدة من المنزل

1- أولا يجب الدخول على الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة البوابة الالكترونية الموحدة لخدمات المواطنين من هنــا.

2- ثانيا يتم إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للخدمات من خلال إدخال البيانات المطلوبة للمواطن الراغب في الخدمة.

3- ثالثا يتم اختيار خدمات تراخيص البناء

4- رابعا للحصول على الخدمة يجب تقديم عدد من المستندات من خلال تحميلها وهي:

تقديم رخصة البناء القديمة.

تقديم محضر الاستلام.

تقديم غلاف السجل الهندسي للمهندس المصمم.

تقديم آخر إيصال سداد رسوم التنمية (النظافة والإشغالات).

تقديم أخر إيصال سداد من البنك.

تقديم صورة البطاقة الضريبية.

تقديم آخر إيصال سداد فاتورة مياه.

تقديم بطاقة شخصية سارية (فى حالة فرد) أو الشكل القانونى (فى حالة شركة).

كيفية انشاء حساب على البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين بالمدن الجديدة

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يمكن إنشاء حساب على بواية الخدمات من خلال التوجه للمركز التكنولوجي بالمدينة التى تخصه، وتقديم طلب مجانى لإنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لمرة واحدة، على أن تقتصر الخدمة الآن للمخصص له الوحدة أو الأرض بنفسه فقط، ولا يتم التسجيل بموجب توكيلات أو شركات.

يذكر أن البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين بالمدن الجديدة، أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني الذي يمكن تصفحه من هنــــا.