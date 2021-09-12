مواعيد عروض المهرجان العربي للمسرح بالإسكندرية.. «بدون تذاكر أو دعاوي»

تحتضن مدينة الإسكندرية، فعاليات المهرجان العربي للمسرح الدورة الثانية، والتي حملت اسم الفنان الراحل الدكتور سناء شافع، وذلك على مدار يومين في 18 و20 سبتمبر الجاري على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، وذلك وسط إتاحة الحضور دون تذاكر أو دعاوى من أجل إثراء العملية الثقافية والفنية في عروس البحر الأبيض المتوسط.

5 عروض مسرحية في المهرجان العربي للمسرح

ويرصد «الوطن» خلال السطور التالية جدول المهرجان العربي للمسرح في مكتبة الإسكندرية، وفقاً لما أعلنته الدكتورة نبيلة حسن، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية ورئيس المهرجان، والذي يضم 5 عروض سيتم تقديمها على مدار اليومين بخلاف حفلي الافتتاح والختام.

مواعيد عروض المهرجان العربي للمسرح الدوره الثانية

- ينطلق المهرجان العربي للمسرح الدوره الثانية في يومه الأول السبت الموافق 18 سبتمر الجاري بحفل الافتتاح من الساعة 5 إلى 6 مساءً، ويعقب ذلك انطلاق أولى عروض المهرجان وهو عرض «رجال تحت المشنقة» من السادسة والنصف حتى السابعة والنصف، ثم يختتم اليوم الأول بعرض «شهرزاد» من 8 إلى 9 مساء.

- تنطلق فعاليات اليوم الثاني يوم الاثنين 20 سبتمبر بعرض «أبنائي» من الساعة 3 إلى الساعة 4، ثم عرض «الرجال لهم رؤوس» من الرابعة والنصف إلى الساعة الخامسة والنصف، ويليه عرض «آخر الشارع» من 6 إلى 7، ومن ثم تختتم عروض المهرجان بعرض «راحة» من 7 إلى 8، ويعقبه مباشرة حفل الختام وتوزيع الجوائز التي تختتم في التاسعة مساءً.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع التبادل الثقافي بين طلاب الشعوب العربية المختلفة، والحث على إقامة حوار إيجابي مثمر للحضارات، ومنح فرص غير محدودة لطلاب الأقسام المتخصصة لممارسة المسرح، وتوفير مناخ يشجعهم على تقديم العروض بالصورة التي تبرز إمكاناتهم الفنية.