بالأسماء.. قطع الكهرباء عن 36 منطقة بالمنصورة 4 ساعات الثلاثاء

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، برئاسة اللواء صبري محمد عبده رئيس الحي، بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي عن عدد من اللوحات، هي (لوحة توزيع جامعة المنصورة، ولوحة الكلى، ولوحة منطقة العبور، ولوحة منطقة جيهان)، بعد غد الثلاثاء، 14 سبتمبر، وذلك لمدة 4 ساعات من الساعة 5 حتى الساعة 9 صباحا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بمحطة محولات غرب المنصورة، ضمن برنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

مناطق قطع الكهرباء في المنصورة

وبحسب بيان رئاسة حي غرب المنصورة، فإن المناطق التي سيتم الفصل عنها والمتأثرة بأعمال الصيانة عددها 36 منطقة، وهي (جميع الكليات داخل حرم جامعة المنصورة - الإدارة الهندسية بالجامعة - مستشفى المنصورة الجامعي - شارع المشاية بالكامل - الامن المركزي - حي غرب - محطة مياه الشرب بميت خميس - محطة المجاري بالطريق السريع - العبور - شارع الجمهورية من اول العباسي حتى نهاية الجامعة - شارع الثانوية - شارع منتصر - شارع الجلاء من أول مستشفى الصدر حتى الجامعة - شارع كلية الآداب - شارع النخلة - شارع جلال الدين - شارع مستشفى الصدر - مستشفيات الحميات - منطقة حي الجامعة - استاد الجامعة - شارع جيهان بالكامل - مركز الاورام - مستشفى الكلى داخل الجامعة والعيادات الخارجية التابعة لمستشفى الكلى - منطقة المعهد الصحي - مستشفى العام الجديد بشارع الجمهورية - مركز قلب وصدر - شارع اسكندر صوصة - شارع المدير - منطقة 6 اكتوبر - شارع احمد ماهر - منطقة سامى الجمل - منطقة سامية الجمل - منطقة الاديب - منطقة السياحة والفنادق - مساكن العبور - جزء من شارع بورسعيد - منطقة سيدى عبد القادر - جزء من شارع عبد السلام عارف).

وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.