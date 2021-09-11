«كهرباء شمال الدلتا» تعلن مواعيد قطع التيار في 3 محافظات

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم عن خطة فصل التيار الكهربائي على مدار هذا الأسبوع، خلال الفترة من 11 سبتمبر 2021 حتى 16 سبتمبر 2021 بأربع مناطق تابعة لها في 3 محافظات: «الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ»، وذلك لأعمال الصيانة، حسب المناطق المحددة في جداول الصيانة الأسبوعية.

جداول قطع الكهرباء في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط

ونشرت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، علي صفحتها الرئيسية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بيانا، اليوم، بمواعيد ومناطق قطع الكهرباء في القطاعات الأربعة التابعة لها وهي قطاعات «جنوب الدقهلية – شمال الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ » وذلك بنشر بيان بالفصل المبرمج لشبكات الجهد المتوسط لفرق الصيانة خلال الأسبوع. ومواعيد فصل التيار وموعد إعادته حتى يعمل المواطنون على توفير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترات انقطاع الكهرباء.

فترات قطع الكهرباء

وتتراوح فترة انقطاع التيار الكهربائي من 3 ساعات إلى 5 ساعات يوميا تبدأ من الساعة 9 صباحا في كل المناطق، وتنتهي الساعة 12 ظهرا أو 2 ظهرا حسب الوقت الذي تحتاج إليه الصيانة.

وتقوم الشركة خلال فترات الانقطاع بالعديد من الأعمال مثل: الصيانة للكابلات أو الأسلاك الهوائية، وتتعدد أعمال الصيانة بين تحسين الأداء أو الصيانة أو نقل الكابلات، أو إطلاق تيار على كابلات جديدة، أو زرع أعمدة جديدة، أو تركيب الخلايا الجديدة.

وأهابت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بالمواطنين في محافظات «الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ»، قاطني الأماكن والوحدات المحلية المتأثرة بانقطاع الكهرباء والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة انقطاع الكهرباء المعلنة.