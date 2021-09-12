رئيس التحرير

محمود مسلم

«مصر للطيران» تنقل 8775 راكبا عبر 75 رحلة جوية غدا

كتب:

الوطن
02:14 م | الأحد 12 سبتمبر 2021
مصر للطيران

مصر للطيران

أعلنت شركة مصرللطيران، تسيير 75 رحلة جوية غدا الاثنين الموافق 13 سبتمبر الجاري، منها 57 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، دبي، عمَان، جوبا، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحة، الكويت، أثينا، مدريد، نيويورك، ميلانو، باريس، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، موسكو، أبو ظبي، البحرين، روما، لندن، بيروت، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، واشنطن، إربيل، لارناكا، الخرطوم، وبغداد.

وأشارت الشركة إلى تسيير 15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات 8775 راكبا.

اقرأ المزيد:

79 رحلة جوية على متن طائرات مصر للطيران.. غدًا

مصر للطيران تسير 5 رحلات من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ أسبوعيا

«مصر للطيران» تسير 80 رحلة جوية دولية وداخلية تنقل 9255 راكبا غدا

رحلات مصر للطيران إلى الكويت.. عودة بعد توقف أكثر من عام

«مصر للطيران» تسير 77 رحلة جوية دولية وداخلية غدا