«مصر للطيران» تنقل 8775 راكبا عبر 75 رحلة جوية غدا

أعلنت شركة مصرللطيران، تسيير 75 رحلة جوية غدا الاثنين الموافق 13 سبتمبر الجاري، منها 57 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، دبي، عمَان، جوبا، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحة، الكويت، أثينا، مدريد، نيويورك، ميلانو، باريس، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، موسكو، أبو ظبي، البحرين، روما، لندن، بيروت، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، واشنطن، إربيل، لارناكا، الخرطوم، وبغداد.

وأشارت الشركة إلى تسيير 15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات 8775 راكبا.