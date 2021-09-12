«تويتر» فضحهما.. حبس عاطل وزوجته 15يوما في قضية «تبادل أزواج» بالأقصر

واقعة غريبة من نوعها على المجتمع الصعيدي، وهي الأولى التي تحدث في محافظة الأقصر، حيث اتخذ أحد الأشخاص من موقع التغريدات القصيرة «تويتر» سبيًلا وطريقًا للترويج وعرض زوجته ومبادلتها مع آخرين، ضاربًا بالمثل والمبادئ والأخلاق عرض الحائط.

مباحث الإنترنت تتوصل لهوية الزوج

وتوصلت مباحث الإنترنت إلى ظهور منشور على «تويتر» لأحد الأشخاص يدعو فيه رواد إلى تبادل زوجته، حيث عرض صورتها على الموقع وروج لفكره غير السوي والمُنافي للأخلاق.

وعلى الفور أجرت مباحث الإنترنت تحرياتها، والتي توصلت إلى موقع واسم وبيانات الشخص مُدون التغريدات، وهو «ع.ع.م»، عاطل، ومقيم بشرق محافظة الأقصر.

القبض على المتهمين بشرق الأقصر

وبناءًا على تحريات مباحث الإنترنت، تحركت قوة من مركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر، لمنزل المتهم، وتم إلقاء القبض عليه هو وزوجته، وبمواجهتهما بما جاء في محضر الضبط، وما ارتكبه على «تويتر» اعترفا بما فعلاه اعترافًا كاملًا، وتم عرضهما على نيابة مركز الأقصر.

حبس الزوجين 15 يومًا على ذمة التحقيقات

من جانبها، أجرت نيابة مركز الأقصر، التحقيق مع المتهم وزوجته، واعترفا الأثنين بارتكاب الجريمة واستعمال موقع «تويتر» للترويج للأعمال المنافية للآداب وتبادل الأزواج ضاربين بالمُثل ومبادئ الشريعة عرض الحائط.

وبناءً على ذلك، قررت نيابة مركز البياضية حبس المتهم وزوجته 15 يومًا على ذمة التحقيقات.