محافظ الأقصر يكلف بطلاء واجهات المنازل المواجهة لطريق الكباش

أجرى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، جولة تفقدية اليوم السبت، بميادين المحافظة لمتابعة أعمال التطوير الجارية في مدينة الأقصر السياحية ضمن استعدادات استقبال الموسم السياحي الجديد.

وتابع الأعمال الجارية في مشروع إحياء طريق الكباش الأثري الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك شمال محافظة الأقصر، رافقه فيها اللواء دكتور عماد أبوالعزايم سكرتير مساعد المحافظة، والعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مدير المشروعات.

محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنجاز أعمال الزراعة والتشجير

بدأت جولة محافظ الأقصر، بتفقد ميدان الملك عبدالله بن العزيز، ووجه إلى سرعة إنجاز أعمال الزراعة والتشجير والاهتمام بالمساحات الخضراء والتجميل بالمنطقة، كما تابع أعمال التطوير التي تجري حاليا بمحيط طريق الكباش من الجهتين الشرقية والغربية وطلاء الواجهات الأمامية لهذه المنازل، مؤكًدا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتحديد فترة التطوير حسب الخطط الموضوعة مُسبقًا، مع مراعاة التنسيق الجمالي والحضاري لكافة الأعمال الإنشائية الحالية، كما تابع محافظ الأقصر، بدء أعمال الرصف للجهة الشرقية لطريق الكباش الأثري.

رفع كفاءة طريق المطار وتطوير النافورة

وفي جولته التفقدية، تابع أعمال التطوير بالمحيط الحيوي لطريق المطار، وكذلك أعمال الهيئة العامة للطرق والكباري الخاصة والتي تقوم بعملية رفع كفاءة الطريق والبلدورات والأرصفة بطول طريق المطار، فضلًا عن متابعة أعمال التطوير للنافورة القائمة على طريق المطار وإنشاء عدد من الميادين في مسار الطريق.

وخلال الجولة، تفقد أعمال تنفيذ مشروع تبطين ترعة فرع 1 الأقصر، وكذلك جنابية الكرنك الشرقية ضمن المشروع القومي لتبطين الترع، موجهًا لسرعة الانتهاء من جميع الأعمال طبقا للمواصفات القياسية، مع ضرورة مراعاة الهوية البصرية لمحافظة الأقصر في جميع الأعمال الخاصة من ناحية طلاء المنازل والواجهات والميادين بما يحقق المظهر الحضاري لمدينة الأقصر.