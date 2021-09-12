كلية التربية النوعية بسوهاج تنظم ندوة للتوعية بأهمية التطعيم ضد كورونا

نظمت كلية التربية النوعية، اليوم، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، تحت عنوان «أهمية التطعيم ضد فيروس كورونا»، بمشاركة الدكتورة زينب محمود الشريف، القائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة ندا عبدالمحسن محمد أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب البشري بالجامعة، والمحاضرة بالندوة، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

تخصيص 5 مقرات داخل الجامعة لاستقبال الفئات المستهدفة

وأعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق أن الجامعة توفر الكميات اللازمة من اللقاحات لتطعيم أبنائها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيكل الإداري، وذلك لتنفيذ خطة الدولة الوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة جميع المشاركين في العملية التعليمية بالجامعة.

وحث «عبدالخالق» منسوبي الجامعة، على ضرورة تلقي التطعيمات، لحماية أنفسهم والمجتمع، من الإصابة بهذا الفيروس، موضحا أن الجامعة وضعت عدة إجراءات مكثفة، لإنهاء عملية تلقى اللقاح لجميع منسوبيها، قبل بداية العام الدراسي المقبل، حيث جرى تخصيص 5 مقرات داخل الجامعة، لاستقبال جميع الفئات المستهدفة لتلقي التطعيم.

الشريف: الكلية حريصة على التوعية بأهمية التطعيم بلقاح كورونا

وقالت الدكتورة زينب الشريف إن إدارة الكلية، حرصت على تنظيم تلك الندوة للتوعية بأهمية التطعيم بلقاح كورونا، وتشجيع الجميع على الحصول على اللقاح، حفاظًا على سلامتهم، وسعيًا للحد من انتشار الفيروس، وتعريفهم بأماكن تلقي اللقاحات داخل الجامعة، وإتاحة الفرصة لهم، لعرض ومناقشة استفساراتهم بخصوص تلك التطعيمات.

وتحدثت الدكتورة ندا عبدالمحسن محمد، عن أهمية تلقي التطعيمات للوقاية من كورونا، حيث إن الفئة العمرية المستحقة للحصول على هذا اللقاح، تبدأ من عمر 18 عامًا فأكثر، كما تحدثت عن أنواع التطعيمات ومدى تأثيرها وفاعليتها، إلى جانب التعريف بالإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها تجاه وباء كورونا، وخاصة التباعد واستخدام الكمامات والكحول، كما جرى فتح باب الحوار والمناقشة للرد على استفسارات الحضور عن تلك التطعيمات.