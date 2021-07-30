تركيب محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية في أبورديس بجنوب سيناء

عقدت الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء أيمن الشريف، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، اجتماعًا تنسيقيًا، اليوم، لبحث آليات توفير مصدر مستدام لمياه الشرب في مدينة أبورديس، بحضور الدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة جنوب سيناء بمركز بحوث الصحراء، والدكتور محمد السيد عبدالفتاح، أستاذ مساعد كيمياء وتحلية المياه، والدكتور محمد عمر، باحث الاقتصاد بمركز بحوث الصحراء، ومبروك الغمريني رئيس مدينة أبورديس، ومدير عام المياه الجوفية بالمحافظة وممثلين عن شركة مياه الشرب.

واستعرض الفريق البحثي بمركز بحوث الصحراء خلال الاجتماع، بعض المشروعات البحثية لتحلية المياه، وجرى الاتفاق علي تركيب محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية، وتعمل بطاقة 10 م3/ اليوم، ملحق بها نموذج زراعي متكامل بأحد الأودية الأكثر احتياجًا للمياه، وذلك ضمن مبادرة الرئيس «حياة كريمة»، كما جرى الاتفاق علي بدء التشغيل الفعلي لمنصة عائمة لتحلية مياه البحر، تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقال الدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة جنوب سيناء بمركز بحوث الصحراء، إنه جاري تطبيق المخرجات البحثية لخدمة المجتمعات التنموية، تحت رعاية الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور حسام شوقي، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية.

وأوضح أن مشروع محطة تحلية مياه التي تعمل بالطاقة الشمسية هو تطبيق فعلي لمخرجات المشروع البحثي بعنوان «تصنيع أغشية ذات كفاءة عالية وموفرة للطاقة ومعدات لتحلية المياه المالحة الناتجة من محطات التحلية في المناطق الصحراوية»، والممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، بالتعاون مع جامعة تيانجين الصينية.

وأشار إلى أن مشروع المنصة عائمة لتحلية مياه البحر، يعد أحد مخرجات المشروع البحثي «منصة عائمة متنقلة لتحلية مياه البحر تعمل بالتناضح العكسي وهجين من الطاقة النظيفة»، والممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بمصر، والمجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع جامعة استراثكلايد، والذي يهدف إلى تصميم وتنفيذ نموذج أولي بقدرة 6 متر مكعب يومي.

ومن جانبها أكدت الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، خلال الاجتماع أن هناك توجيهات من وزير الزراعة لتطبيق المخرجات البحثية لخدمة المجتمعات التنموية، وتوفير مصدر مستدام لمياه الشرب بكافة القرى والتجمعات البدوية بجميع مدن المحافظة.

وأوضحت أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يدعم كافة المشروعات التي من شأنها القضاء بشكل نهائي على مشكلة مياه الشرب خاصة داخل التجمعات البدوية، والوديان والقرى، لكونه يعطى لها أولوية، ويضعها على قائمة المشروعات التنموية الكبرى الخاصة بالمحافظة.