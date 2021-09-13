منها الحامل والمرضع.. الصحة تحدد الممنوعين من أخذ لقاح كورونا في مصر

حددت وزارة الصحة والسكان، الفئات الممنوعة من أخذ لقاح كورونا فى مصر، وهي السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الأقل من 18 عاما، مؤكدة في بيان رسمي لها أن هذه الفئات التجارب السريرية لم تجرى عليهم لذلك لن يحصلوا على اللقاح وسيتم الاعتماد على مناعتهم الطبيعية.

وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن لقاحات كورونا، وقالت إن جميع لقاحات كورونا آمنة ولا داعى للخوف أو التوتر، ودعت مجددا المواطنين بسرعة حجز لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، لمواجهة الموجة الرابعة من الفيروس.

رسالة من الصحة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ووجهت الوزارة رسالة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، وفي حال الخروج لابد من الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة للوقاية من فيروس كورونا.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا فى مصر

كما طالبت الوزارة من المواطنين بالحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية حتى فى حال أخذ اللقاح، لأن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس بل إنه يخفف من الأعراض في حال الإصابة ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان على ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى الجمهورية، وأكدت الوزارة رفع اعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.