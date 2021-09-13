جولة لـ«الوطن» داخل سناتر الدروس الخصوصية قبل العام الجديد.. «الحصة بـ30 جنيها»

قبل أسابيع قليلة من بداية العام الدراسي الجديد، وتأكيدات وزير التربية والتعليم، على أنه لا تأجيل للدراسة حال حدوث الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، بدأت مراكز الدروس الخصوصية «السناتر»، في استقبال الطلاب، للحجز في البرامج التعليمية التي أعدتها، وهو ما رصدته «الوطن»، من خلال زيارتها لمركزين يعملان في نطاق محافظة الجيزة.

«الوطن» داخل السناتر التعليمية قبل بدء الدراسة

داخل أحد المراكز، وقف مديرها يستقبل الطلاب الراغبين في حجز الدروس، ويشرح لهم طريقة التقديم والحجز، قائلاً: «يتم تقسيم الطلاب على مجموعات، ويجري عمل اختبار أسبوعي شامل لكل مجموعة؛ لتحديد المستوى، فعند اجتياز الطالب للاختبار، يستمر مع مجموعته، وإذا حصل على درجة ضعيفة يتم إخراجه من المجموعة».

أسعار الحصة الواحدة تتراوح بين 30 و70 جنيها حسب المادة

وبسؤال الطلاب المتقدمين للمركز عن أسعار وطريقة حجز الدروس، أضاف مدير المركز، أن أسعار الدروس تتفاوت من مادة إلى أخرى، موضحًا أن أقل سعر للحصة يكون 30 جنيهًا وأعلى سعر للمادة لا يتعدى 70 جنيهًا، لافتًا إلى تفاوت الأعداد من مدرس إلى آخر حسب المجموعة واليوم والساعة.

مواجهة كورنا بقنوات اليوتيوب والكتب الخاصة والتطبيقات الإلكترونية

تساؤلات الطلبة لم تتوقف فقط حول الدروس وأسعارها، وإنما تطرقت إلى الموجة الرابعة من كورونا، وكيف سيتم التعامل داخل المركز، ليرد عليهم المدير، قائلًا: «نحن نراعي الإجراءات الاحترازية، ونؤكد على ضرورة ارتداء الكمامات، وتقليل الأعداد داخل قاعات الدروس».

توقف الذهاب إلى السناتر حال زيادة أعداد مصابي كورونا

وأشار المدير إلى أنه في حال زيادة أعداد إصابات كورونا فإن الحضور إلى «السنتر» سيتوقف، وسيتم رفع فيديوهات تعليمية مجانية على «يوتيوب»، مؤكدًا أن المدرسين أعدوا تطبيقات على المتاجر الإلكترونية «ابليكشن»؛ لمواصلة عملهم في حال انتشار فيروس كورونا وتوقف الدراسة.

منة جاد الله، واحدة من الطالبات اللاتي ذهبن لحجز مكان لها في المركز التعليمي، أرجعت سبب لجوئها للدروس الخصوصية إلى قيام المدرسين في بشرح وافٍ للمنهج يعتمد على البحث والأنشطة المختلفة، قائلة: «إحنا مش مرتبطين بمنهج.. المدرسين في السنتر عاملين كتب خصوصية وملازم فيها أسئلة أكتر وتدل على الفهم، بتساعدنا نفهم المادة بطريقة أسهل».

نصيحة من الأصدقاء.. جعلت منة تلجأ للدروس الخصوصية

والدة الطالبة «منة جاد الله» في تصريحاتها لـ«الوطن»، أنها وفقت على التحاق ابنتها بمراكز الدروس الخصوصية، بناء على نصيحة أصحابها لها، والذين خاضوا تجربة الثانوية العامة من قبل وحصلوا على درجات عالية، متمنية أن تحقق ابنتها حلمها بالالتحاق بكلية الطب.

تعبئة استمارة التقدم شرط أساسي للحجز

وانتقلنا إلى مركز آخر للدروس الخصوصية، داخل نفس المحافظة، الذي بدا أكثر ازدحاما وإقبالاً من قبل طلاب الثانوية العامة، دخلنا إلى المركز الذي استقبلنا بالسؤال عن المواد التي نرغب في حجزها، ثم قامت السكرتيرة، بتوزيع استمارة على الطلاب، تضم قائمة بأسماء المدرسين والمواد المختلفة، ويقوم الطالب بوضع علامة أمام المدرس الذي يريده، ليكتب بعد ذلك بيانته بداية من الاسم والعنوان ورقم تليفون الطالب ورقم «واتس آب»، بالإضافة إلى اسم ورقم ولي أمر الطالب.

«كارين والي» طالبة تواجدت أمام المركز، التي أرجعت سبب لجوئها للدروس الخصوصية، إلى رغبتها في الحصول على شرح وافٍ وتدريبها على المنهج التعليمي الجديد، قائلة: «الأسئلة التي يعرضها مدرسو المراكز التعليمية على الطلاب متنوعة وكثيرة، ويكون مستوها الفكري عاليًا».

ولية أمر: وافقنا على الدروس الخصوصية عشان ولادنا ميزعلوش

فيما أيدت والدة الطالبة قرار ابنتها للالتحاق بمراكز الدروس الخصوصية، قائلة: «وافقنا على الدروس الخصوصية، عشان ولادنا ما يزعلوش من تقصيرنا في حقهم، لأن احنا أصلًا كأولياء أمور مش فاهمين النظام عامل ازاي علشان حتى نساعد ولادنا ولو بمعلومة».