«ماكو» يحافظ على المركز الأول في صدارة الإيرادات بـ9 ملايين جنيه

حافظ فيلم «ماكو» على المركز الأول في صدارة إيرادات الأفلام التي تعرض حاليا بالسينمات، وذلك منذ بداية عرضه يوم الأربعاء قبل الماضي، حيث حقق أمس السبت إيرادات قدرها 564 ألف 951 جنيهًا متقدما بفارق كبير على فيلم «الإنس والنمس» أقرب المنافسين له، ليصل إجمالي إيراداته إلى 9 مليون جنيه.

وكان صناع فيلم «ماكو» قد نظموا يوم الثلاثاء قبل الماضي، عرضا خاصا بإحدى السينمات بمنطقة التجمع الخامس، بحضور فريق عمل الفيلم وسط حضور إعلامي وصحفي مكثف.

يشار إلى أن الإعلان الرسمي لفيلم «ماكو»، كان قد تخطى حاجز الـ7 ملايين مشاهدة على الصفحة الرسمية للفيلم بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك بعد طرحه بعدة أيام، وكانت الجهة المنتجة لفيلم «ماكو» قد سبق وطرحت الأفيش الدعائي للفيلم، حيث تصدرته صورة قرش مفترس، بعد أن سبق وطرحت مجموعة من الأفيشات المبدئية للفيلم والتي تصدرها النجوم المشاركون في البطولة.

أبطال وأحداث فيلم ماكو

وفي سياق متصل بدأ عرض فيلم «ماكو» جماهيريا يوم الأربعاء قبل الماضي بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا، حيث بدأ الإعداد للفيلم منذ 4 سنوات، وتدور أحداثه حول العبارة سالم إكسبريس الغارقة في سفاجا بالبحر الأحمر، وصور فريق العمل جزءا كبيرا منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وأن شارك في العديد من الأفلام العالمية الشهيرة.

الفيلم إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، وإشراف عام محمد التلباني، ومدير تسويق كريم هشام، وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي.