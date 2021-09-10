«ماكو» يتصدر الإيرادات.. و«30 مارس» في المركز السادس

تصدر فيلم «ماكو» قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المصرية في دور العرض السينمائي، حيث حقق عن يوم الخميس، إيرادات قدرت بـ 710 آلاف جنيه، بينما حافظ فيلم «الإنس والنمس» على المركز الثاني بـ 472 ألف جنيه.

وجاء فيلم «موسى» في المركز الثالث بإيرادات 256 ألف جنيه، وفي المركز الرابع فيلم «200 جنيه» بـ 241 ألف جنيه، وفي المركز التالي فيلم «العارف» محققا 212 ألف جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

إيرادات ضعيفة لـ «30 مارس» في أول يومين بالسينمات

وفي اليوم الثاني لطرحه في دور العرض السينمائي، لم يحقق فيلم «30 مارس» سوى 172 ألف جنيه، ليكون في المركز السادس، وهي زيادة طفيفة عن إيراداته أول أيام عرضه والتي بلغت 120 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم إلى 292 ألف جنيه.

وجاء فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» في المركز السابع بإيرادات 73 ألف جنيه، بينما تذيل فيلم «مش أنا» قائمة الإيرادات بـ 37 ألف جنيه.

البرمو الدعائي لفيلم «30 مارس»

فيلم «30 مارس» تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، دينا الشربيني، صبري فواز، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، أحمد خالد صالح وندى موسى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والغموض حول «علي» الذي يعاني من اضطرابات نفسية، ويجد نفسه متورطا في جريمة قتل، لا يعلم إذا ارتكبها بالفعل أم لا، ليخوض رحلة في محاولة لإثبات براءته.

وأوضح الفنان أحمد الفيشاوي في تصريحات سابقة، أن الشخصيات ذات الصراع النفسي تمثل تحديا قويا بالنسبة له، معبرا عن سعادته في التعاون مع هؤلاء النجوم في تلك التجربة السينمائية المميزة على حد تعبيره.