القصة الكاملة لمقتل شابين على يد عمهما بسبب الميراث: ضربهما بخرطوش

أمرت النيابة العامة في قضية مقتل شابين على يد عمهما بكفر الشيخ بتجديد حبس القاتل لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وإحالته للمحاكمة العاجلة.

وتعود أحداث الواقعة لمنتصف شهر يوليو الماضي، بسبب خلاف على الميراث بقرية دمرو الحدادي، التابعة لمركز سيدي سالم، في محافظة كفر الشيخ، حيث تحولت علاقة الدم لجريمة قتل راح ضحيتها شابان في مقتبل العمر، أطلق عليهما سكان القرية لقب «زينة شبابها»، وهما «عبدالمجيد» الذي يبلغ من العمر 31 عامًا و«سيد» صاحب الـ27 عامًا.

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تقول شقيقة المجني عليهما الصغرى، «دنيا أحمد عبدالعزيز»، إن أحد إخوتها فتح كاميرا هاتفه وبدأ يسجل هجوم عمه عليه غير متوقعا أن يصل الخلاف لحد القتل وضربهما بالرصاص حتى سقط الهاتف من يديه وظل لمدة 6 دقائق وأكثر يوثق تلك اللحظة القاسية: «قلبي بيتقطع على إخواتي وناري مش هتبرد غير لما حقهم يرجع وعمي وأولاده ياخدوا جزائهم».

قتل شقيقين على يد عمهما بسبب الميراث

تحكي الفتاة الشعرينية، أن الخلاف بدأ عقب رحيل جدها، الذي ترك قطعة أرض لأبنائه وتحولت لمزارع سمكية قام بإدارتها عمها الأكبر: «كان طعمان في الأرض»، مشيرة إلى أن عمها امتنع عن إعطاء والدها وإخوتها حقهم في الأرض، وتوزيع الميراث بالعدل بينهم، مضيفة أنه رفض أيضًا الجلوس من خلال جلسة عرفية للاتفاق حتى بعد تدخل قسم الشرطة لفض هذا الخلاف بين الأخوة لكن تصاعد الأمر حتى وصل للقتل.

القتل ببندقية خرطوش

وتضيف صاحبة الـ23 عامًا، أن أخوتها ووالدها اتفقوا على الذهاب لعمها لطلب تحديد جلسة صلح بينهم، وتوزيع الميراث فيما بينهم، لكنه رفض ولم يستمع لهم، وأسرع نحو بيته وأحضر بندقية خرطوش وسددها إلى أخوتها دون تردد: «أمي شافته ساعتها وهو بياخد البندقية واتصلت على أخواتي وقالت لهم ارجعوا، قالوا: ده عمنا لا يمكن يأذينا وغدر بيهم وقتلهم»، فيما قام ابن عمها بضرب والدها على رأسه باستخدام «الفأس» ودخل على إثرها العناية المركزة بعد أن تم قتل والديه أمام عينه.