16 نصيحة للتعامل مع عداد الكهرباء مسبق الدفع

يحاول أصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع البحث عن الآليات والطرق المناسبة للتعامل مع العدادات الخاصة بهم بعد توسع شركات توزيع الكهرباء في تركيب كل العدادات الجديدة سواء كان المبنى مرخصا او الكودية التي يتم تركيبها للمباني المخالفة والعشوائية.

16 نصيحة للتعامل مع العدادات مسبوقة الدفع

وقدم جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 16 نصيحة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لأصحاب العدادات مسبقة الدفع يجب أن يتبعها المشتركون للتعامل الأمثل مع هذه النوعية من العدادات وهي كالتالي..

- عدم التلاعب نهائيا في غطاء العداد حتى لا يفصل العداد

- التأكد من وجود رصيد كافٍ حتى لا تنقطع الكهرباء فجأة.

إنذار في حالة وصول الرصيد 10 جنيهات

- يعطى العداد إنذارات في حالة وصول الرصيد 10 جنيهات، حيث تضيء لمبة الرصيد بلون أحمر وهي أقصى لمبة على اليمين وإنذار آخر لو الكهرباء قطعت يتم وضع الكارت في العداد بدون شحن يعمل إلى أن تشحن.

- يفضل الشحن في أول أسبوع من الشهر عند شريحة واحد.

- آخر أسبوع في الشهر يفضل توفير الطاقة على قدرالمستطاع لأن المشترك يكون على أعلى شريحة له.

- الانتقال من شريحة إلى شريحة يتم خصم مبلغ من الرصيد على حسب الشريحة التي يصل لها المشترك.

- عدم تشغيل العداد نهائيا أو لا يوجد عليه حمل يتم خصم 9 جنيهات من الرصيد.

- تأكد من ضبط الوقت والتاريخ عند شحنتك الكارت ودا مهم جدا جدا.

طريقة الحساب التجاري واحد

- العداد الكارت مثل العداد العادي طريقة الحساب التجاري واحد.

- لو الكارت مبيشحنش روح اشحن من شركة الكهربا مرة علشان يتفعل ولو الكارت تالف يتم تغييره من الشركة بـ30 جنيه.

- لو الكارت ضاع وعليه شحنة لم تفرغ بالعداد؟

لا داعي للقلق كل عملية شحن بتسجل في ذاكرة العداد برقمها وقيمتها ولو ضاع الكارت وعليه شحنة لم تفرغ بالعداد بيتم استخراج كارت وعند برمجته بتسجل كل بياناتك وكذلك عمليات الشحن بأرقامها وقيمتها وعند تركيب الكارت بالعداد لو ذاكرة العداد وجدت عملية لم تفرغ بالعداد يتم استقبالها بالعداد وتنفذ فورا.

- هناك حل لو فصل العداد إنذار والكارت غير موجود بجانب العداد؟

إذا كان المشترك في الشغل والكارت معه وفصل العداد إنذار ممكن الموجود في البيت يقوم بإدخال بطاقة رقم قومي أو فيزا بنك في العداد فيعود التيار الكهربائي فورا حتى عودتك بالكارت.

- لو فتحت غطاء العداد سوف تدفع غرامة فتح الغطاء طبقا للرسوم المقررة بالشركة.

- لا يمكن تبديل مكانه أو تغيير الأسلاك المرتبطة به دون الرجوع لشركة الكهرباء.

- في حالة زيادة الأحمال عن المسموح به والمقدر بـ 80 أمبير يفصل التيار الكهربائي تلقائيًا، ولو تكرر لثلاث مرات يفصل التيار الكهربائي بالكامل، ولا بد من العودة لشركة الكهرباء لتشغيله مجددا.