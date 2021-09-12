التعليم: تأجيل تنسيق شهادة الدبلومة الأمريكية حتى 20 سبتمبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، تأجيل تنسيق شهادة الدبلومة الأمريكية حتى 20 سبتمبر الجاري، وذلك من منطلق الاهتمام بكل أبنائها، وحرصًا منها على تسهيل كل خدماتها للطلاب الذين يدرسون على نظام شهادة الدبلومة الأمريكية، وسماح الوزارة، بإجراء الـ(super matching).

وأكدت الوزارة في بيان عاجل لها قبل قليل، تأجيل تنسيق شهادة الدبلومة الأمريكية حتى يوم 20 سبتمبر للعام الحالي، مطالبة من يرغب الحصول على إفادة (super matching)، سرعة التوجه إلى الإدارة العامة للامتحانات.