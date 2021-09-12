إغلاق 22 منشآة غذائية وإعدام 886 كيلو معجنات ولحوم بالشرقية

فتشت إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بمحافظة الشرقية، اليوم، على 37 منشأة غذائية بنطاق حي ثان الزقازيق، ومركزي منيا القمح وديرب نجم خلال شهر أغسطس الماضي.

غلق 22 منشآة غذائية

وأسفر التفتيش، عن إصدار قرارات غلق فوري لـ22 منشأة غذائيه بالزقازيق ومنيا القمح، كما تم إعدام 886 كيلو معجنات ولحوم ومخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي.

التفتيش على مخابز ومحلات كشري ومصانع مخلل

وأشار المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، إلى أنه جرى التنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين، وإدارة السلامة المهنية بمديرية القوى العاملة، ولجنة الأغذيه بالديوان العام للتفتيش على عدد 37 منشأة غذائية بين «مخابز- محل كشري- مطاعم- مصانع مخلل- عطارة- فسخاني- محمصة بن»، بحى ثان الزقازيق ومركزى منيا القمح وديرب نجم، كما جرى التفتيش على 20 منشأة غذائية بمركز منيا القمح.

وتابع: أسفر التفتيش عن تحرير 19 محضر نظافة، و14 محضر عدم حمل شهادات صحية وإعدام 400 كيلو مخلل و53 كيلو لحوم، و40 كيلو معجنات، وغلق 4 مخابز و2 محل كشرى و2 مطعم و2 مصنع مخلل.

حملات للتفتيش على المنشآت الغذائية بالزقازيق

وأضاف ماهر، أنه جرى التفتيش على 7 منشأت غذائية بحى ثان الزقازيق، وأسفر التفتيش عن تحرير 6 محضر نظافة و(5) محاضر عدم حمل شهادات صحية وإعدام 110 كيلو لحوم و10 كيلو معجنات وغلق 2 منشأة غذائية لنقص في الإشتراطات البيئية فضلاً عن تحريز 30 كيلو لحوم بمعرفة الرقابة التموينية، وتحرير محاضر أرقام (1426.1427) لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارىء ثان الزقازيق ذبح خارج السلخانة، وكذلك تم التفتيش على 10 منشآت غذائية بمركز ديرب نجم وأسفر التفتيش على تحرير9 محضر نظافة و9 محاضر عدم حمل شهادات صحية وإعدام 148 كيلو لحوم ودواجن و50 كيلو معجنات و75 كيلو مخلل وغلق9 منشأة غذائية لنقص في الإشتراطات البيئية.

3 معايير رئيسية لفحص المنشآت الغذائية

وأوضح مدير إدارة شؤون البيئه أنه يتم فحص المنشآت الغذائية من خلال 3 معايير رئيسية، تشمل فحص المنشأه ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير من حيث التهويه الجيده والإضاءه والنظافة العامة للمكان بشكل عام بما لا يسمح بتوفير مناخ أو بيئة تنشط فيها الميكروبات الضارة والجراثيم لتنتقل للماده الغذائية، وكذلك فحص المادة الغذائية للتأكد من صحتها وسلامتها، بالإضافه للتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحيه الخاصة بالعاملين بالمطاعم والمنشآت الغذائية وتوافر شهادات صحية لهم، لافتا إلى وجود أدوات يستخدمها المفتشون أثناء تفتيشهم على المنشآت الغذائيه من بينها الترمومتر لقياس درجات الحرارة بالبرادات ومقياس زيت لقياس درجة نقاء الزيت وأجهزة للكشف عن فضلات القوارض لبيان وجود قوارض في المكان.