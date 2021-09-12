تسليم شقق مثلث ماسبيرو للراغبين في العودة نهاية ديسمبر

قالت محافظة القاهرة، إن خطة القضاء على العشوائيات، تسير بانتظام مع توفير حياة كريمة، ومسكن آمن للأسر لتغيير حياتهم للأفضل، ومن ضمن أعمال التطوير الجارية، تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، مشيرة إلى أنها من المناطق المصنفة كمنطقة غير آمنة، ذات خطورة من الدرجة الثانية، ومن المقرر الانتهاء من تشطيب الوحدات السكنية البديلة للأسر الراغبة فى العودة لمنطقة المثلث، بنهاية العام الجاري، وسيجري تسكين الأسر في ديسمبر المقبل، وهو يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، باستعادة المظهر الحضاري والجمالي لمحافظة القاهرة، وإعادتها لممارسة دورها التاريخي والثقافي.

تشطيب برجين للسكن البديل

ويتضمن مشروع مثلث ماسبيرو حاليا، أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لبرجين للسكن البديل، لمن وافق من سكان منطقة «مثلث ماسبيرو»، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 طابق سكني بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دور سكني بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع وهو برج إدارى يتكون من بدروم بالاضافة إلى دور أرضي تجاري، و15 دورا متكرر، ومشروع الأبراج يتكون من دور بدروم بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي بمسطح 16970 م2، وجراج علوى بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة.

خريطة مثلث ماسبيرو

ومن الجدير بالذكر، أن منطقة مثلث ماسبيرو تبلغ مساحتها نحو 75.19 فدان بكل ما تضمه من معالم ومبان، وتقع داخل نطاق حي بولاق أبوالعلا بمحافظة القاهرة، ومن الجهة الغربية يحدها كورنيش النيل، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، ومن الجهة الجنوبية ميدان عبد المنعم رياض، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالي 900 م، علاوة على إقامة مشروعات استثمارية وسياحية ثقافية لتطوير منطقة المثلث وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها.