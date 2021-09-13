ما الفرق بين السنة القبطية والسنة الميلادية؟.. أثري يوضح

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، بدء السنة القبطية يوم السبت الماضي الموافق 11 سبتمبر الجاري، وأشار المعهد في بيان صحفي، أن جميع الدراسات العلمية المختلفة، أكدت أن الفراعنة هم أول من قاموا بحساب طول السنة الشمسية، وعرفوا أن طول السنة 365 وربع يوم، وسمى بالتقويم المصري القديم الذي بدأ منذ 6262 عاما، أو السنة القبطية، ويتساءل البعض عن الفرق بين السنة الميلادية والسنة القبطية، فما الفرق بينهما؟

السنة القبطية:

التقويم القبطي هو تقويم تستعمله الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، حيث بدأت يوم السبت الماضي السنة 1737 قبطية، وتوافق العام 6263 وفقًا للتقويم المصرى القديم، وظهر نتيجة تغيير البطالمة في التقويم المصري؛ حيث تعرّض التقويم المصري للتغيير، من قبل بطليموس الثالث الذي أحدث فيه عدة تغييرات؛ عن طريق زيادة عدد أيام السنة المصرية

وأضاف مجدي شاكر كبير الآثاريين بوزارة الآثار، لـ «الوطن»، أن السنة القبطية هي السنة المصرية القديمة بكل تفاصيلها، وبدايتها مع اكتمال فيضان نهر النيل، 1 توت، وهي ترتبط أكثر ما ترتبط مع أوقات الزراعة والحصاد والفيضان وما يتعلق بها، موضحا أنه أمر الإمبراطور الروماني أغسطس بتغيير بداية التقويم المصري ليبدأ يوم 29 أغسطس من كل عام ليتزامن مع التقويم اليوناني الجديد (وهو أساس التقويم الجريجورى الذى يسير عليه الغرب إلى اليوم)، وهكذا ظهر إلى الوجود «التقويم القبطى»، والذى يختلف عن التقويم المصري الفرعوني فى بدايته فقط.

وأكمل «شاكر»: «تتألف السنة القبطية من أسماء الشهور التي يتألف منها التقويم المصري، وتضم 13 شهرا، كما عرفت بها فى التقويم الفرعوني منذ الأسرة الـ 25 فى عهد الاحتلال الفارسي لمصر، وهى بالترتيب (توت، بابه، هاتور، كيهك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤنة، أبيب، مسرى، ونسئ).

السنة الميلادية:

السنة الميلادية أو التقويم الجريجوري، أو المسيحي الذي نسير عليه الآن، فهو المستعمل في أكثر دول العالم، ويسمى هذا التقويم في أغلب الدول العربية بالتقويم الميلادي، لأن عدَّ السنين فيه يبدأ من سنة ميلاد عيسى بن مريم، والسنة الميلادية 365 يومًا في السنة البسيطة، و366 في السنة الكبيسة، وهي تتألف من 12 شهرًا.

نشأة التقويم الميلادي:

كانت الدولة الرومانية تستخدم تقويمًا يضم 10 أشهر، ولما احتلت الإمبراطورية الرومانية مصر استفاد الرومان من علوم المصريين الفراعنة الفلكية، فقام يوليوس قيصر بتعديل التقويم الروماني القديم، وكان عدد السنين في التقويم اليولياني مبنيا على التقويم الروماني القديم الذي يعتبر سنة إنشاء مدينة روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية بداية التقويم وهو سنة 753 ق.م.، وبعد الميلاد قاومت الدول غير الكاثوليكية هذا التقويم. حتى استقر الأمر عليه في القرن العشرين، فقبلته كل الدول مدنيًا.