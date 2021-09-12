نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021: 40% نسب الإشغال بكليات الهندسة

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي العالي والبحث العلمي، عن تقدم بعض رؤساء الجامعات الخاصة بطلبات بشأن تحديد موعد للقاء الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعقد اجتماع طارئ للجامعات الخاصة بحضور رؤساء الجامعات الفترة المقبلة، وذلك لضعف الإقبال الحاد على الجامعات الخاصة في العديد من التخصصات العلمية بعد ظهور نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021، إذ وصل نسب الانخفاض والالتحاق بكليات الهندسة إلى 40%، بنسبة انخفاض حاد عن العام الماضي.

نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021: انخفاض الإقبال على الكليات

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك أماكن شاغرة بمختلف الكليات للقطاعات العلمية والأدبية على مستوى الجامعات المصرية الخاصة، موضحًا أن نسب الإقبال تختلف من جامعة لأخرى، لافتًا إلى وجود أكثر من سبب لانخفاض نسب الإقبال من الطلاب لها بعد ظهورنتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021، لأكثر من سبب أبرزها ارتفاع المصروفات الدراسية لعدد من الجامعات الخاصة، بجانب مناقشة قطاع كليات الجامعات الأهلية والمعاهد للجامعات في العديد من الكليات، وكذلك زيادة عدد الكليات في العديد من التخصصات عن العام الماضي.

نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021: قبول 30 ألف طالب بالمرحلة الأولى

وأضافت المصادر أن الحد الدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة قارب من الحد الأدنى المعلن للتقدم لها، إذ جرى قبول حوالي 30 ألف طالب وطالبة بنتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021، بفارق حوالي 4000 طالب وطالبة عن العدد المتقدم للجامعات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، كاشفًا عن وجود أماكن شاغرة بكليات الجامعات الخاصة يزيد على 10 آلاف مكان.

وأوضحت أن الأماكن الشاغرة متاحة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية من الجامعات الخاصة، فلأول مرة يكون هناك أماكن شاغرة بنسب كبيرة في الكليات، خاصة كليات القطاع الطبي، مثل الطب البشري والصيدلة.