6 أيام مفتوحة لتوظيف الشباب من جميع المؤهلات.. تأمين وبدلات وحوافز

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالإدارة العامة للمشروعات بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت»، ومؤسسة «كير مصر»، من خلال مبادرة «توظيف مصر»، عن اليوم التوظيفي بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، بمحافظة الإسكندرية «المندرة» بمقر الشركة، وذلك يوم الإثنين 13 سبتمبر.

وظائف للفتيات في اليوم التوظيفي بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر

وتسعى الشركة لتوظيف عدد من الفتيات على الوظائف الآتية:

1. منسقة ميدانية بمقر الفرع بفلمنج:

ويشترط القدرة على العمل الميداني، والحصول على مؤهل عالٍ، أو فوق متوسط، أو متوسط.

وتتمثل المميزات الوظيفية في الآتي:

- بداية التعيين 2000 جنيه.

- حوافز.

- تأمين صحي عام وخاص.

- تأمينات اجتماعية.

- فرص للترقي.

- وثيقة تأمين على الحياة.

- إجازة يومي الجمعة والسبت.

وللتقديم يمكنك الذهاب على العنوان: مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر - الإسكندرية - فرع فيكتوريا : 394 شارع مصطفي كامل - ميدان الساعة برج العرب (نورماندي ) - الدور الثاني علوي، أعلى كبابجي الساعة ومخبز العمدة بجوار مدرسة الشعب، في تمام الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا بمقر الشركة.

ويمكنك ملء استمارة التقديم من هنــــــــــــــا.

كما أعلنت وزارة الشباب عن يوم مفتوح للتوظيف لشركة شهيرة للإيشاربات ومستلزمات الحجاب بفروعها، للوظائف التالية:

1- مبيعات بالفروع (القاهرة والجيزة): بمرتب 2600 جنيه + عمولة 1.5% وبدل مواصلات لبعض الفروع.

2- موظف جرد: بمرتب 2925 جنيهًا.

3- نائب مدير فرع: بمرتب 3200 جنيه.

مكان العمل: مدينة نصر – مصر الجديدة – بنها.

الشروط والحقوق المشتركة:

- خريجون فقط.

- مؤهل متوسط وفوق متوسط وعالٍ.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 28 عامًا.

- راتب مجزي.

- ترقيات للمتميزين.

- تأمين صحي خاص وتأمين اجتماعي.

وللتقديم يمكنك الذهاب على العنوان: قطعه 9492 شارع هدى شعرواي متفرع من شارع كريم بنونة من شارع 9 - المقطم، يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر، من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 3 ظهرًا.

ويمكنك ملء استمارة التقديم من هنــــــــــــــا.

وظائف اليوم المفتوح لشركة «أمريكانا»

كما أعلنت الوزارة عن اليوم المفتوح للتوظيف لشركة «أمريكانا» (مطاعم كنتاكي - بيتزا هت - هارديز)، وذلك على الوظائف التالية:

- عضو فريق (بائع):

مكان العمل: بني سويف.

الشروط المشتركة:

- ألا يقل المؤهل عن الإعدادية ومتوسط وعالِ وطلبة.

- أقصى حد للسن 35 عامًا.

- مرتب للدائم: 2300 جنيه أساسي (ومرتب الطلبة 1650 جنيهًا).

- من 300 إلى 500 جنيه بدل مواصلات + وجبة + «تيبس» في بعض السلاسل، وسكن خاص.

- عدد ساعات العمل: 9 ساعات.

وللتقديم يمكنك الذهاب على العنوان: شارع بورسعيد أرض الحرية مطعم كنتاكي بجوار بنك QNP بني سويف، يوم الخميس 16 سبتمبر 2021 من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 4 عصرًا.

ويمكنك ملء استمارة التقديم من هنــــــــــــــا.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن اليوم المفتوح للتوظيف لشركة إيتوال للحلويات بفروعها للوظائف التالية:

- كاشير.

- عضو فريق.

- كابتن أوردر «يشترط مؤهل عالٍ».

- شيف بيتزا وفطائر شرقي.

- مساعد شيف سخن.

- ديسبتشر.

- استيوارد.

- ويتر.

- مدخل بيانات.

مكان العمل: مدينة نصر.

الشروط والحقوق المشتركة:

- خريجون فقط.

- متوسط وفوق متوسط وعالِ.

- ذكور فقط.

- أقصى حد للسن 38 عامًا.

- راتب مجزي.

- ترقيات للمتميزين.

- تأمين صحي خاص وتأمين جتماعي.

وللتقديم يمكنك الذهاب على العنوان: فرع إيتوال في الدقي بشارع التحرير أمام جاد - ميدان الدقي، يومي الأربعاء والخميس الموافق 15 و16 سبتمبر 2021 من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

ويمكنك ملء استمارة التقديم من هنــــــــــــــا.