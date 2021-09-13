تأجيل محاكمة المتهم في حادث وفاة السباح «عمر مسلم» بالإسماعيلية

أمرت محكمة جنح الإسماعيلية اليوم، بتأجيل الحكم في قضية وفاة السباح «عمر مسلم»، في حادث مروري بالطريق الدائري بالإسماعيلية، لجلسة 17 أكتوبر المقبل.

وجاء قرار المحكمة بالتأجيل، لحين إنهاء التصالح وتنازل والدة السباح عمر مسلم، أو الفصل في القضية خلال الجلسة المقبلة.

وكان السباح عمر مسلم، تعرض لحادث سير في شهر مايو الماضي، إثر اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بدراجة نارية يستقلها مع صديقه أمام مستشفى جامعة قناة السويس.

والدة عمر مسلم: ابني كان في طريقه لزيارة جدته

وقالت الطبيبة هبة ياسر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن نجلها كان في طريقه لزيارة جدته بمستشفى جامعة قناة السويس، وتعرض لحادث مروري على بعد أمتار قليلة من الجامعة.

وأضافت أنه جرى نقل السباح عمر مسلم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، لمحاولة إنقاذه، إلا أن عضلة القلب توقفت، وتوفي في الحال، مشيرة إلى وفاة جدته عقب وفاته بأيام قليلة.

وتابعت: «ابني توفي في الحال بسبب قوة الصدمة، خاصة أن الصدمة جاءت من الخلف بقوة شديدة، بسبب أن قائد السيارة كان يسير بسرعة جنونية وغير قانونية، في منطقة تضم مطبا صناعيا، للتقليل من سرعة قائدي السيارات على الطريق الدائري».

والدة عمر مسلم: آخر ما قاله كان «الحمد لله»

وقالت الدكتورة هبة ياسر، إن صديق عمر الذي كان معه في نفس الحادث، أخبرها أن آخر كلمة قالها، كانت «الحمد لله»، بعد مرور سيارة مسرعة بجوارهما، إلا أنه بعد لحظات اصطدمت بهما سيارة أخرى أمام المستشفى من الخلف.

وأضافت إنها لم تتنازل عن القضية بسبب إهمال قائد السيارة، ويدعي «محمد منير»، وعدم احترامه واتباعه القوانين واللوائح خاصة مع وجود شبورة كثيفة يوم الحادث.