«حماية المستهلك» يحدد 7 طرق لاستقبال شكاوى المتضررين من التجار

حدد جهاز حماية المستهلك في مصر عدة طرق أمام المواطنين، من أجل تقديم شكواهم للجهاز ضد التضرر من التجار خلال عمليات الشراء، إذ يعتبر جهاز حماية المستهلك هو المسؤول عن حقوق المستهلكين طبقًا للقانون، وعن تلقي شكاوى المواطنين، مؤكدًا عبر موقعه الإلكتروني، أن أي مواطن يقابل أي أزمة في شراء أي منتج يمكنه تقديم شكواه للجهاز، وذلك بـ7 طرق يمكنه اختيار أي منهم للتواصل مع الجهاز.

7 طرق لتقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك مصر

وحدد جهاز حماية المستهلك مصر هذه الطرق، من خلال تخصيص عدة أرقام وقنوات للتواصل من خلالها.

1 - الاتصال بالخط الساخن 19588 من خلال خط أرضي وتغطي الخدمة القاهرة الكبرى والإسكندرية.

2 - التوجه إلى مقر الجهاز في العنوان 96 شارع أحمد عرابي، المهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

3- إرسال الشكوى عبر الفاكس على رقم 0233030170.

4- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

5- تقديم الشكوى عبر تطبيقات المحمول الخاصة بجهاز حماية المستهلك لأنظمة الأندرويد والآيفون.

6 - إرسال الشكوى الخاصة بك على رقم «واتس آب» 01281661880.

استمارة شكوى جهاز حماية المستهلك

7- إرسال الشكوى إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك، وملء استمارة بيانات مدون بها: «الاسم، السن، الوظيفة، المحافظة، العنوان، تليفون المنزل والعمل، ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني، والرقم القومي، وبيانات السلعة وتاريخ الفاتورة، السعر، وبيانات المشكو في حقه الخاصة بالاسم والنشاط والمحافظة والعنوان ورقم التليفون، تفاصيل الشكوى المطلوب توضيحها، ثم كتابة كود التحقيق، وإرسال الشكوى الخاصة بك».

ويراقب جهاز حماية المستهلك مصر، حاليا تخفيضات الأوكازيون الصيفي والمحال التجارية للتأكد من مدى التزامها في تقديم تخفيضات وعروض حقيقة المستهلكين من المواطنين خلال موسم الأوكازيون والذي من المقرر له أن ينتهي يوم 15 سبتمبر الجاري.