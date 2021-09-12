داليا فؤاد وأسامة عبدالله يحققان مليون مشاهدة بـ«سترونج إندبندنت وومان»

كشفت شركة «ميديا جيت» عن أحد أعمالها الفنية الجديدة، وهو الفيلم القصير «سترونج إندبندنت وومان»، والذي تلعب بطولته الإعلامية داليا فؤاد والفنان القدير أسامة عبدالله، وهو العمل الذي عرض على صفحة الشركة وحقق في يومين بعد وضعه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وحقق مليون مشاهدة.

أسامة عبدالله بطل العمل رفقة داليا

والفيلم القصير «سترونج إندبندنت وومان» هو من إنتاج ميديا جيب لكل من المنتج محمد عادل إمام والمنتج محسن سرحان وأحمد طه وإسلام طه، ومنتج فني محمد عبدالقوي، وهو من تأليف نادر بكر، ومن إخراج هاني حمدي، فيما احتل الفيلم القصير التريند خلال اليومين الماضيين وهو أول عمل فني تشارك فيه مقدمة البرامج داليا فؤاد.

أسامة عبدالله شارك بالبطولة مؤخراً في الفيلم القصير «التنسيق»

وكان قد شارك الفنان القدير أسامة عبدالله بالبطولة مؤخراً في الفيلم القصير «التنسيق» وهو عن تنسيق الثانوية العامة، بينما قال المنتج أحمد طه مالك شركة ميديا جيت للإنتاج الفني، والإعلامي في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، إن الشركة بدأت إنتاج أفلام قصيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وحققت الأفلام رواجا كبيرا ليحتل تريندات التواصل الاجتماعي بمواهب شابة وبدعم كبير من النجوم .

وأضاف طه قائلاً: «هدف الشركة في الوقت الحالي فتح أفق جديدة لعالم الإنتاج الرقمي خاصة أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت الباب الأول للمواهب الشابة، لذا قررت الشركة أن تبدأ في إنتاج أعمال مختلفة للمشاهير في مجالات مختلفة، ومساندة المواهب الجديدة في إنتاج أعمال مختلفة مثل الأفلام القصيرة والبرامج والموسيقى».

وحقق الفنان أسامة عبدالله شهرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية المختلفة، والتي كان أبرزها مسلسل «الجماعة» الجزء الثاني من تأليف وحيد حامد، وأيضاً في فيلم «تراب الماس» مع الفنان آسر ياسين، ومسلسل «عوالم خفية»، مع الفنان عادل إمام.