أول صورة لـ محمد سعد بعد شائعة وفاته: بيشرب قهوة

طمأن النجم محمد سعد جمهوره على حالته الصحية بعد تداول شائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وفاته متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا» خلال الساعات الماضية.

ونشر سعد صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، وعلق عليها بقوله: «صبح صبح على كل حبايبي، أنا بخير وبشرب قهوتي وبكتب لكم البوست كمان، متصدقوش حاجة غير من على صفحاتي الرسمية فقط».

محمد سعد مستاء من شائعة وفاته

وكان محمد سعد قد استنكر شائعة وفاته في تصريح سابق لـ «الوطن»، مؤكداً أنها أزعجت أفراد أسرته وعائلته والمقربين منه، حيث وصف مروج هذه الشائعة بـ «شخص مش كويس» على حد وصفه، ودعا له بالهداية والابتعاد عن طريق الشائعات.

محمد سعد يتصدر تريند محرك «جوجل»

وتصدر محمد سعد تريند محرك البحث «جوجل»، أمس السبت، بعد أن لاقت شائعة وفاته تداولاً واسعاً عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع مكتبه الإعلامي لنفي الشائعة والتأكيد أن الفنان ما زال حياً يرزق.

ومن جانبه، أبدى الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، استياءه الشديد من هذه الشائعة التي وصفها بالسخيفة، مؤكداً أن محمد سعد بخير ويتمتع بصحة جيدة.

وكانت آخر أعمال محمد سعد في السينما مشاركته في بطولة الجزء الثاني من فيلم «الكنز.. الحب والمصير»، إذ جسد شخصية «الكتاتني» التي لاقت إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء، وشاركه البطولة كل من محمد رمضان، هند صبري، روبي، أحمد رزق، محيي إسماعيل وكوكبة من النجوم، من إخراج شريف عرفة.

ويفاضل محمد سعد حالياً بين أكثر من سيناريو سينمائي ليعود به إلي السينما بعد غيابه عنها لمدة عامين، بخاصة وأنه يبحث عن عمل قوي يحافظ فيه علي النجاح الذي حققه من خلال جزأي فيلم «الكنز».