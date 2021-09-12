كيفية إضافة الزوجة لبطاقة التموين.. 3 شروط للحصول على الدعم

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كيفية إضافة الزوجة لبطاقة التموين، وذلك بعد أن أقرت الوزارة أحقية الزوجة في الحصول على التموين والإضافة للبطاقات التموينية لاستحقاق السلع والمقررات التموينية التي تخصصها الحكومة شهريا لمستفيدي التموين.

تعريف الوزارة للزوجة المحرومة من التموين

قالت وزارة التموين إنّ الزوجة المحرومة هي: «الزوجة غير المقيدة على قاعدة بيانات مستحقي الدعم بالمنظومة التموينية، وغير المستفيدة للدعم التمويني الشهري، وبالغرم من استفادة زوجها من التموين».

شروط إضافة الزوجة لبطاقة التموين

1- أن يكون الزوج مستفيدا من وزارة التموين.

2- أن يكون لديه بطاقة تموينية مفعّلة باسمه (بمعنى ألا يكون الزوج مستفيدا على بطاقة والديه التموينية) حيث يشترط أن تتم الإضافة على بطاقة الزوج نفسه.

3- ألا تتعدى البطاقة التموينية 4 أفراد بحد أقصى.

كيفية إضافة الزوجة لبطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

1 - الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا.

2- قيام الزوج بإنشاء حساب على الموقع من هنا.

3- إدخال الزوج بيانات بطاقة الرقم القومي لديه.

4- كتابة رقم الهاتف المحمول المدون باسمه لدى شركة الاتصالات.

5- الضغط على بند موافق بالتعهد بأنّ كل ما ورد من بيانات صحيحة وعلى مسؤوليته الشخصية.

6- يحصل الزوج على الرقم السري الخاص بحسابه.

7- يدخل الزوج على خدمات التموين عبر بوابة مصر الرقمية من هنا.

8- يختار الزوج بند إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا من هنا.

9- يسجل الزوج البيانات الخاصة بالزوجة ويرفق صورة لقسيمة الزوج.

10- يرسل الموقع رسالة تُفيد بإتمام إضافة الزوجة.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إضافة الزوجة على بطاقة التموين متوفر عبر موقع دعم مصر، وبوابة مصر الرقمية، مؤكدة أن قرار إضافة الزوجة سارٍ وغير محدد بمدة حتى يتم الانتهاء منه، مؤكدة أنه خدمة متاحة دائما من بين الخدمات التموينية المتوافرة إلكترونيا.