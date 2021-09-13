حظك اليوم برج القوس الاثنين 13-9-2021 مهنيا وعاطفيا

الكبرياء واحد من أهم مميزات برج القوس، فقد يكون متأذي ومتألم داخليًا لكنه يرفض أن يظهر هذا على حالته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

عطارد بمنزل المشروعات يدفعك لعرض اقتراحاتك بثقة وتصر على صنع حياتك.. لن يقف أمامك شيء والنجاح حليفك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية ويعدك ذلك بتطورات إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.