حوادث عالمية.. مصرع 6 أشخاص اختناقا في مصنع بالصين

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة حوادث، منها وفاة 6 أشخاص اختناقا في أحد المعامل وسط الصين، كما شهدت روسيا، مقتل مظلي بضواحي «موسكو» بعد اصطدامه بمظلي آخر خلال قفزة جماعية، وفي أفريقيا، شهدت دولة مالي الواقعة في غربي القارة السمراء، مقتل مغربيين اثنين، إثر هجوم مسلح من مجهولين

وفي الصين، قالت السلطات المحلية في مقاطعة خبي الواقعة وسط الصين، إن 6 أشخاص لقوا مصرعهم اختناقاً، أمس السبت في أحد المعامل بمدينة باودينج، موضحة أن الحادث وقع في حوالي الساعة 3 من بعد منتصف ليل أمس السبت، عندما أُغمي على عامل في مصنع للمعاطف في قرية داشينتشوانج بحي شيوشوي، بينما كان يفحص مضخة مياه في بركة آسنة.

وقالت حكومة الحي الصيني، إن عمليات إنقاذ أخرى قد أجريت، ما أسفر عن انتشال شخص واحد من الخطر بينما توفي 6 آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي روسيا، لقى مظلي روسي يدعى «ميخائيل ليكين» مصرعه في مدينة كولومنا بضواحي عاصمة البلاد «موسكو» بعد اصطدامه بمظلي آخر خلال قفزة جماعية، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

8 مظليين ومصور كانوا يتدربون استعدادًا للمشاركة في بطولة

وكان 8 مظليين ومصور يتدربون استعدادًا للمشاركة في بطولة روسيا، اليوم الأحد، قبل مصرع أحدهم البالغ من العمر 45 عاما، والذي اصطدم بمظلي آخر في الهواء أثناء قفزة جماعية، ولم يتمكن بعدها «ليكين» من فتح مظلته؛ ليسقط على الأرض؛ ويلقى حتفه، فيما تمكن المظلي الثاني، من الهبوط على مظلة احتياطية، ولم يُصب بأذى، وفقا لما ذكره موقع «لينتا» الروسي.

وفي مالي، لقى مغربيان مصرعهما وأصيب آخر، إثر هجوم مسلح من مجهولين بدولة مالي، وقال «المرصد الوطني المغربي للنقل وحقوق السائق المهني» إن الضحيتين وهما من سائقي النقل الدولي، تعرضا لاعتداء شنيع بالرصاص في مالي، ما أدى إلى وفاتهما وإصابة آخرين بجروح، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الررسية.

وأشار «المرصد الوطني المغربي للنقل»، إلى أن أسباب الهجوم على السائقين ما زالت مجهولة، مرجحا فكرة السرقة، معلنا تضامنه غير المشروط مع أي مبادرة تهدف إلى المواساة والتمكين من الحقوق.

وفي تونس، توفي مواطن تونسي «35 عاما»، متأثراً بحروق خطيرة بعدما التهمت النار جسده في شارع الحبيب بورقيبة وسط عاصمة البلاد «تونس»، وذلك احتجاجاً على الأوضاع المعيشية، فيما تداولت مواقع تونسية مقطعاً مصوراً للحادثة،ة.

شخص يضرم النار في جسده في شارع الحبيب بورقيبة قبل قليل، ومواطنون يهرعون لنجدته وفق مراسل موقع بوابة تونس.#تونس pic.twitter.com/ymTVUoy72F — Tunigate - بوابة تونس (@Tunigate) September 11, 2021

وفي سياق آخر، تمكن عناصر الشرطة، بجبل الجلود «حي صناعي وسكني يقع بين مدينتي تونس وبن عروس، وهو إداريا مركز معتمدية تابعة إلى ولاية تونس» من القبض على فتاة وصديقتها تورطتا في سلب شاب مبلغ 30 ألف دينار داخل منزله بجهة المرسى بعد تخديره.

وتقدم شاب تونسي، بشكوى أكد فيها انه استضاف صديقته في منزله وأنها دست له مخدرا في كوب عصير ففقد وعيه، موضحا أنه لما استفاق لم يعثر على حقيبته التي كان فيها مبلغ مالي قدره 30 ألف دينار.

وعثر الشرطة على الفتاة وبحوزتها على جزء من الأموال في حين اعترفت المتهمة الرئيسية بفتح حساب بنكي وإيداع الأموال المسروقة فيه.

القضاء الكندي يوجه الاتهام إلى متظاهر رشق ترودو بالحجارة

وفي كندا، وجه القضاء الكندي، أمس السبت، الاتهام إلى متظاهر «25 عاما»، بعدما رشق بالحجارة رئيس وزراء البلاد جاستن ترودو، خلال حملة انتخابية أجراها قبل أيام في أونتاريو.

ووجهت المحكمة الكندية، إلى الشاب المتحدر من أونتاريو تهمة الاعتداء بواسطة سلاح، وسيحاكم في 6 أكتوبر المقبل وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان ترودو، لم يصب بجروح من جراء الحجارة، قد دان المتظاهرين الذين لا يتوانون حتى عن مهاجمة الأطباء والممرضين. وأمس الأول الجمعة، أوقفت السلطات، متظاهرا آخر بعدما هدد بقتل رئيس الوزراء خلال مشاركة الأخير في حملة انتخابية.