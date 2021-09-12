بالأسماء.. إصابة 3 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالساحل الشمالي

أصيب منذ قليل، 3 مواطنين بإصابات متفرقة في الجسم، من أسرة واحدة، إثر وقوع حادث انقلاب سياره، قبل كمين سيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي، في الاتجاه المؤدي إلى مدينة مرسى مطروح، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجى لتلقي العلاج، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابي حادث سيارة الساحل الشمالي

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، مساء اليوم، 3 مصابين من أسرة واحدة، بسبب وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الساحل الشمالي.

أسماء وحالات مصابي الحادث

وجاءت أسماء المصابين كالآتي:

محمود صلاح أحمد 23 سنة مقيم في محافظة البحيرة وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أنه مصاب باشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وأحمد صلاح أحمد 26 سنة من البحيرة مصاب باشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وأحمد علي صلاح 19 سنة من البحيرة مصاب باشتباه pc وجرح متهتك بالكتف الأيسر حوالي 15 سم وكدمات وسحجات متفرقه في الجسم، وجار استكمال الفحوصات الطبية عبر فريق الانتشار السريع بقسم الطوارىء من الأشعة والتحاليل، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى والعلاج.

الشرطة تفحص حادث الساحل الشمالي

وتجرى الشرطة من مباحث قسم شرطة العلمين والإدارة العامة للمرور فحص للحادث عقبب انتقالها إلية فور وقوعة، للتعرف عن أسباب وقوعة والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير للنيابة العامة بالحادث والتى تولت التحقيق.