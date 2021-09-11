مشيرة خطاب: لا يمكن تطبيق قانون «طفلين وبس» في مصر.. التعليم حل المشكلة

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان سابقا، أن مقترح أحد حضور الحلقة النقاشية بعنوان «حقوق الإنسان..الحاضر والمستقبل»، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان السبت، التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، السبت، بشأن سن قانون «طفلين بس» لا يمكن أن يطبق في مصر.

مشيرة خطاب: يمكن حل أزمة الزيادة السكانية عن طريق تطبيق القوانين الموجودة

وأضافت «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت» الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا الأمر يرجع إلى الثقافة، وكل شخص حر، لكن في نفس الوقت يمكن حل أزمة الزيادة السكانية عن طريق تطبيق القوانين الموجودة على غرار قانون أن يكون التعليم الأساسي مجانيا وإلزاميا، مشيرة إلى أنه لا يطبق على أرض الواقع.

وتابعت، أنه إذا تم البدء في تنفيذ القانون، سيتغير الحال كثيرا في مصر، بسبب اضطرار الأسرة إلى تعليم أبنائها، ومن ثم فإن الأبوين سينظران إلى الأبناء على أنهم «عالة»، لأنهما يقدمان الإعانة لهما: «لكن هم بيبعتوا الطفل عشان يشتغل وبالتالي بيخلفوا 5 و6 و10،، ولازم نعرف إزاي بيفكر غير القادرين، بيستغلوا ولادهم عشان يفكوا ضائقة العائلة، رغم إن مكانهم المدرسة والدولة تدعمهم بكفالة وكرامة، والحل مش صعب».

الزيادة السكانية تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال

وتابعت: «مصر بنت عددا كبيرا من الطرق في وقت قياسي وبجهد قياسي، لكن كل ده بيتبلع بالزيادة السكانية»، مشددة على أن قضية الزيادة السكانية تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال، لأن من حق الطفل أن يتعلم في المدرسة لكي يلعب ويتعلم، وعندما لا يحصل على حقه من التعليم تكون الأسرة تعاني من أزمات كبيرة وتعاني من موارد محدودة.