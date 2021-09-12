«التعليم العالي»: إصدار كارت تطعيم يسهل تحركات الطلاب داخل الجامعة

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن وزير التعليم العالي شدد اليوم أثناء وجوده في جامعة عين شمس على ضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لكل كوادر المنظومة التعليمية التي تشمل هيئة التدريس والطلاب والعاملين، من أجل أن يكون العام الجامعي الجديد آمن، لافتًا إلى أن الدولة عازمة على الالتزام الجاد بكافة الإجراءات الاحترازية في ظل خبرات تراكمت لدى الجامعة على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى استهداف 3 مليون طالب في الجامعات و136 ألف هيئة تدريس في الجامعات والمعاهد بجانب الإداريين.

«التعليم العالي»: نسبة كبيرة من هيئة التدريس حصلت على جرعتي اللقاح

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «ON» اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك نسبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس انتهوا من الحصول على الجرعتين من اللقاحات المضاد لكورونا، مع دعوات الجامعات عبر مواقعها للطلاب للتوجه للحصول على التطعيم، لافتًا إلى مرور وزير التعليم على الجامعات الإقليمية للتأكد من تطعيم الأشخاص.

ضرورة تسجيل البيانات للحصول على التطعيم

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الطالب عليه التوجيه للمركز الطبي في الجامعة ليسجل بياناته من أجل التطعيم «مجانًا»، إذ ترسل تقارير يومية من الجامعات لوزارة الصحة للإبلاغ بعدد المطعمين بشكل يومي، ويوجد عدد كبير من المراكز داخل الجامعات مع تنوع اللقاحات المتوفرة.

إصدار كارت تطعيم داخل الجامعة

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الوزير طالب من رؤساء الجامعات إلزام كافة أعضاء المنظومة بسرعة التجاوب لتطعيم الكوارد والطلاب خاصة في جامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط، ويجرى استخراج كارت تطعيم يعبر عن حصول الطالب على التطعيم ليتحرك من خلاله داخل الجامعة.