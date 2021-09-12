طارق علام يظهر في عزاء محمود العربي

ظهر الإعلامي طارق علام في عزاء الراحل محمود العربي، رئيس مجموعة شركات العربي، منذ قليل، وخيم على وجهه الحزن الشديد.

وتوافد عدد كبير من المعزين على عزاء المرحوم محمود العربي، رجل الأعمال الشهير، مؤسس «العربي جروب»، وسط حضور مكثف من العائلة والأهالي بمسقط رأسه.

وتم تغيير مكان العزاء بسبب إجراءات كورونا وكان مقررا إجراء مراسم العزاء في مسجد الرحمن الرحيم، الذي أنشأه الراحل في شارع صلاح سالم، ولكن تقرر إقامته في مصنع قليوب، نظرا للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وفي إطار قرارات غلق دور المناسبات لمواجهة الوباء.

أسرة الراحل محمود العربي تعلن مكان العزاء

وأعلنت أسرة المرحوم محمود العربي، في بيان رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، اختيار المكان الأنسب لإقامة عزاء الراحل محمود العربي، لعدم التزاحم، وجاء في البيان: «عزاء المغفور له بإذن الله تعالى الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، الأحد، الموافق 12 سبتمبر 2021 بعد صلاة المغرب، على أن يكون عزاء الرجال بمقر مصنع العربي بقليوب الكيلو 14 طريق مصر - اسكندرية الزراعي.

وذكرت الأسرة في البيان، أن عزاء السيدات في عمارة العربي مصر الجديدة 9 ش الفيوم بجوار نفق الثورة.

وشهدت قرية أبورقبة بمركز أشمون محافظة المنوفية، تشييع جثمان الراحل محمود العربي، في مشهد مهيب شارك فيه الآلاف من الشخصيات العامة والأهالي ومحبي الراحل، وتقدمهم محافظ المنوفية.