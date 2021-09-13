التعليم العالي: 38% من مقاعد الجامعات الخاصة شاغرة بسبب «المصروفات»

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة للقبول بالجامعات الخاصة، وإعلان نسب القبول بالكليات المختلفة، حيث وصل نسب الطلاب المقبولين بالكليات إلى 30 ألف طالب وطالبة، على أن يتم إتاحة الأماكن الشاغرة لطلاب الجامعات مع نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة.

«التعليم العالي»: أكثر من سبب وراء أن تكون هناك أماكن شاغرة

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الأهم في إجمالي عدد المقبولين هو عدد المنفذين، بمعنى من يقدمون فعليا للكليات وسداد المصروفات الدراسية للعام الجديد، موضحا أن هناك ما يقرب من 38% من الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة، وهي تعد الأولى منذ سنوات أن تكون هناك أماكن شاغرة بمختلف كليات الجامعات الخاصة.

وأوضحت المصادر أن هناك أكثر من سبب وراء أن تكون هناك أماكن شاغرة، وهي وجود منافسة شرسة بين الجامعات والمعاهد على الطلاب، بجانب ارتفاع أسعار المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة مقارنة مع الجامعات الأهلية والمعاهد المختلفة.

«التعليم العالي» تُعلن نتيجة القبول الإلكتروني للمرحلة الأولى بالجامعات الخاصة

يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت فيه التعليم العالي، نتيجة القبول الإلكتروني للمرحلة الأولى بالجامعات الخاصة، حيث تم ترشيح 30 ألف طالب، مع استمرار الجامعات أيضا في تطعيم الطلاب بلقاح كورونا سواء للطلاب الوافدين الجدد أو طلاب الصفوف الدراسية الأخرى، حيث شددت الوزارة على أنه لا دراسة لأى طالب لن يحصل على اللقاح، حيث سيتم تخصيص كارت صحي للمتابعة تدرج فيه الجرعات التى حصل عليها الطالب، ومدى إتمامه للجرعتين أو حصوله على جرعة واحدة.