بينهم طفل وعروسان.. 7 غرقى في محافظات مصر خلال 48 ساعة

توفي 7 أشخاص في حوادث غرق مختلفة خلال الـ 48 ساعة الماضية، في بعض المحافظات، بينهم فتاة لم يتم العثور على جثتها حتى الآن.

مصرع عجوز في الساحل الشمالي

وتوفي مساء الأحد، عجوز في الثمانينيات من العمر، في قرية سياحية بمنطقة الساحل الشمالي بمحافظة مطروح.

ونقلت سيارة الإسعاف جثمان العجوز ويدعي «عبدالمنعم محمد أحمد عامر»، 86 سنة، مقيم في مدينة نصر بالقاهرة إلى مستشفى الحمام المركزي، لحين تسلم ذويه له بقرار من النيابة العامة.

وشهدت قرى الساحل الشمالي خلال موسم الصيف الحالي، وقوع العديد من حوادث الغرق في البحر وحمامات السباحة، وسقوط حالات وفاة، بسبب ارتفع الأمواج وعدم استقرار حالة البحر في بعض الأيام.

دفن جثمان شاب والبحث عن جثمان فتاة في الإسماعيلية

وفي الإسماعيلية، أمرت نيابة فايد، صباح الأحد، بدفن جثمان شاب توفى أمس الأول السبت، غرقاً في أحد الشواطئ خلال قضائه يوم ترفيهي مع أسرته بمدينة فايد في الإسماعيلية، فيما يبحث رجال الحماية المدنية عن جثمان فتاة تعرضت للغرق في ترعة الإسماعيلية قرب القصاصين.

وتوفى شاب في العشرينيات من العمر يدعى «مدحت سعد الدين سيد»، 27 سنة، ومقيم بمنطقة السعيدية مساء أمس الأول السبت، في شواطئ فايد في الإسماعيلية.

مصرع طفل في حمام سباحة بأسوان

وواصلت نيابة اسوان التحقيق في وفاة طفل غرقا في مدرسة تعليم السباحة بأحد الملاهي المائية بمدينة أسوان الجديدة، فيما وجه الأب تهمة الإهمال لمعلمي المدرسة.

وقال الأب في اتهامه، إن المكان لا يتضمن أي إجراءات وقائية أو طبية، مشيرا إلى أنه لم يستطع أحد إنقاذ الطفل أو تقديم الإسعافات أولية له ما أدى لوفاته.

مصرع شاب في مطروح

وتوفي شاب في عمر 16 سنة أول أمس السبت، أثناء السباحة في شاطئ «أبولهو»، غرب مدينة مرسى مطروح، وقالت المصادر إن الشاب «خير الله عبدالتواب حلومة»، 16 سنة، توفي أثناء السباحة في شاطئ أبو لهو غير الممهد، وغير مسموح النزول به.

وتعرض الشاب للغرق أثناء السباحة، نظراً لكون الشاطئ مفتوحاً على البحر الكبير، مع ارتفاع الأمواج، وعدم استقرار حالة البحر، مما أدى إلى وفاته.

غرق شاب وخطيبته في سوهاج

وتعرض شاب وخطيبته للغرق في نهر النيل بمركز طما بمحافظة سوهاج، إثر سقوط الفتاة في نهر النيل ومحاولة خطيبها إنقاذها.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج، جهودها لانتشال الجثتين، فيما أكد شهود العيان أن الشاب وخطيبته كانا يتناولان الطعام على ضفة نهر النيل، برفقة أسرتيهما، وأثناء سير الفتاة بصحبة خطيبها انزلقت قدماها، واختل وتوازنها وسقطت في المياه وأسرع خطيبها محاولا إنقاذها إلا أنه غرق معها.