«بنك القاهرة» يستعرض إجراءات الحفاظ على بيانات العملاء ومنع أي اختراق

قال محمد فتحي، رئيس قطاع خدمات التكنولوجيا بـ «بنك القاهرة»، إن بيانات العملاء متواجدة في أماكن آمنة داخل مراكز البيانات بالبنك، ولا يستطيع أحد الوصول إلى هذه البيانات إلا عدد قليل للغاية لا يتعدى الـ5 أفراد، في حين أن عدد موظفي البنك قد يصل لـ30 ألف موظف، موضحًا أن هناك أكثر من طبقة حماية على بيانات العملاء، وهناك طبقة تعمل على مراقبة أي سلوك مريب في طبقة الحماية، مثل دخول شخص غير مسموح به على حسابات العملاء.

فتحي: بنك القاهرة من البنوك الرائدة في حماية البيانات

وأضاف «فتحي»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع الإعلامي إسماعيل حماد، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن بنك القاهرة من البنوك الرائدة في حماية البيانات، وأنشأ مركزا يعمل 24 ساعة لمراقبة أي محاولات لاختراق بيانات العملاء، ومن يعمل في هذا المركز خبراء في مجال التكنولوجيا بشكل كبير للغاية، مؤكدًا أن البنك يراقب سلوك العملاء، وفي حال حدوث بيانات غير معتادة على الحسابات المصرفية، يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع أي محاولة لاختراق أو سرقة حساب العميل.

العميل لا يجب أن يتحدث عن حساباته المصرفية مع أي شخص

وأوضح رئيس قطاع خدمات التكنولوجيا بـ «بنك القاهرة»، أن العميل لا يجب أن يتحدث عن حساباته المصرفية مع أي شخص، والإعلام عن الحسابات قاصر فقط مع الموظفين داخل البنوك، وليس خارج البنك، للتأكد من شخصية الموظف، كما أن هناك فريقًا متخصصًا يراقب كل المنتجات الخاصة بالبنك على مدار الـ24 ساعة، مشيرًا إلى أن بنك القاهرة مرتبط مع البنك المركزي، للوقاية من أي مخاطر قد يتعرض لها البنك.

ماذا لو حدث أي محاولة اختراق للبنك

وأشار إلى أن البنك إذا تعرض لأي محاولة للاختراق، فيقوم الخبراء بالتصدي لهذه المحاولات، من خلال القيام ببعض الإجراءات التي قد تصل لقفل الخدمة لوقت قصير، لحين التأكد من حماية الخدمة من أي اختراق، مؤكدًا أن تأمين بيانات العملاء مسؤولية مشتركة ما بين البنك والعميل، خاصة وأن عدم وعي العميل بأهمية البيانات قد يؤدي إلى تعرضه للنصب أو الاحتيال، وهناك بيانات لا يجب أن يشاركها العميل مع أي شخص، مثل كلمة المرور التي تُرسل للعميل في رسالة، للقيام بالعمليات المصرفية عبر الإنترنت.

يجب الحفاظ على سرية الأرقام المتواجدة في ظهر الكارت الائتماني

وأردف أن هناك ضرورة للحفاظ على سرية الأرقام المتواجدة في ظهر الكارت الائتماني، مؤكدًا أن العميل يجب أن يحافظ على الكارت الائتماني الخاص به، ولا يصح إعطائه لأي شخص لسحب الأموال له من ماكينة الصراف الآلي، وإذا كان صاحب الكارت رجلا مسنا، فمن الممكن الاستعانة بأي موظف في البنك، لأن الاستعانة بأي شخص للحصول على الأموال من الممكن أن يقوم بتبديل الكارت، أو الحصول على بيانات العميل.