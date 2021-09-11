شهادات بنك القاهرة بأعلى نسبة فوائد.. بالجنيه والدولار

يبحث الكثيرون من الأشخاص عن الطرق المختلفة لاستثمار أموالهم بالطرق الصحيحة، والتي تمكنهم من الحصول على راتب شهري أو ربع سنوي أو سنوي، مع الحفاظ على قيمة الأموال الخاصة بهم، ما يجعلهم يلجأون إلى شراء شهادات الاستثمار من مختلف البنوك.

ويقدم بنك القاهرة عددا من شهادات الاستثمار لعملاء البنك، والراغبين في شراء شهادات الاستثمار للحفاظ على أموالهم، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل شهادات الاستثمار من بنك القاهرة، حتى يستطيع العملاء استثمار الأموال الخاصة بهم، كالتالي:

شهادات بريمو

يوفر بنك القاهرة أنواع مختلفة من شهادات البريمو، حتى يستطيع العميل اختيار الشهادة المناسبة له حسب احتياجه لها، وجاءت التفاصيل كالتالي:

1- شهادات بريمو بالجنيه المصري بعائد ثابت.

- يقدم بنك القاهرة لعملائه شهادة بريمو ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، و5 سنوات بعائد شهري بنسبة فائدة تصل إلى 10.25%.

- كما يقدم البنك أيضا شهادة بريمو ذات العائد الثابت لمدة 3 أو 5 سنوات بعائد ربع سنوي، بنسبة فائدة تصل إلى 10.50%.

- ويقدم بنك القاهرة أيضا شهادة بريمو ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بنسبة فائدة تصل إلى 6.75% أو 5 سنوات بنسبة فائدة تصل إلى 5.50% أو 7 سنوات بنسبة فائدة تصل إلى 5.50% عند النضج.

2- شهادات بريمو بالجنيه المصري ذات عائد متغير

- يقدم بنك القاهرة شهادة بريمو ذات العائد متغير لمدة 3 سنوات بفائدة تصل إلى 7.25% شهريا.

- كما يقدم بنك القاهرة أيضا شهادة بريمو ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات بعائد ربع سنوي 7.50%، ولمدة 5 سنوات ربع سنوي بنسبة فائدة تصل إلى 8%.

شهادات بريمو دولار للأفراد والشركات

- يقدم بنك القاهرة لعملائه شهادات بريمو بالدولار ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات شهري بنسبة فوائد تصل إلى 2.10%، ولمدة 5 سنوات بفوائد شهرية تصل إلى 2.25%.

- كما يقدم بنك القاهرة شهادات بريمو بالدولار ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بفوائد ربع سنوية تصل نسبتها إلى 2.25%، ولمدة 5 سنوات بفوائد ربع سنوية بنسبة تصل إلى 2.25%.

- شهادات بريمو بالدولار ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 2.15%.