تجديد حبس عامل متهم بذبح شقيقته الحامل بمصر القديمة «بسبب الغيرة»

قرر قاضي المعارضات، اليوم، تجديد حبس عامل لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل شقيقته الحامل ذبحا، بسبب خلافات مالية وغيرة بمنطقة مصر القديمة.

تفاصيل القضية

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد بوجود جثة لسيدة حامل داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة مصر القديمة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ، وبعمل التحريات الأولية حول الواقعة والاستماع لأقوال الجيران والأقارب وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المكان.

تصادف وجود شقيق المجني عليها في وقت وقوع الجريمة كما شاهده الأهل، حال تواجده معها في الشقة، وبإجراء معاينة النيابة العامة والمعمل الجنائي، تبين أن مداخل ونوافذ الشقة سليمة، وبمناظرة الجثة، تبين وجود ذبح قطعي في الرقبة وعدة طعنات وتهشم في الرأس، وأن الجثة لسيدة تدعى «نورا» في العقد الثالث من عمرها، وكانت حامل في طفلة، وأنها كانت في انتظار أقاربها، لكى تضع داخل أحد المستشفيات، لكنها قتلت قبل موعد ولادتها بنصف ساعة.

المتهم: ارتكبت الجريمة لخلافات مالية ونفسية بسبب الغيرة

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان تواجد المتهم، وإلقاء القبض عليه، حيث تبين أن المتهم لديه معلومات جنائية سابقة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهما، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لتحديد سبب الوفاة كما صرحت بدفن الجثة وكانت النيابة العامة أمرت في وقت سابق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال المتهم خلال التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة معه أنه ارتكب هذه الجريمة بسبب خلافات مالية ونفسية بسبب الغيرة.