«بنك القاهرة»: أموال العملاء لن تضيع حال التعرض للاحتيال البنكي

قال مدحت علي، مدير إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات بـ«بنك القاهرة»، إن موظف خدمة العملاء، قد يسأل العميل عن توقيت آخر معاملة مالية، أو رقم بطاقة القومي للتأكد من هوية المتصل، وهذه الأسئلة اعتيادية، موضحًا أن البنوك مسؤولة عن تأمين ماكينات الصراف الآلي، فكل الماكينات الخاصة بالبنك تحتوي على أجهزة تمنع تركيب أي أجهزة لقراءة بيانات العملاء، وفي حال تركيب أي جهاز تفصل الخدمة عن الماكينة مؤقتًا، لحين تأمين الماكينة مرة أخرى.

البنك يتواصل مع العميل هاتفيًا حال وجود أي تعامل مريب في حساباته

وأضاف «علي»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع الإعلامي إسماعيل حماد، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن العميل يجب أن يتابع حساباته باستمرار، وفي حال الشعور التعرض لأي محاولة احتيال عليه التوجه لأقرب فرع لوقف هذه العملية، فالبنك يتواصل مع العميل هاتفيًا حال وجود أي تعامل مريب في حساباته، وفي حال التأكد من أن هذا السلوك مريب، يتم وقف الحساب، وفي حال التعرض للاحتيال، لن تضيع الفلوس على العميل.

على الجميع الحفاظ على كلمة السر والأرقام المتواجدة على الكارت

وشدد مدير إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات بـ«بنك القاهرة»، على ضرورة الحفاظ على كلمة السر، والأرقام المتواجدة على الكارت، ولكن هناك بعض البيانات التي من الممكن إعلام بها خدمة العملاء البنك، مثل رقم البطاقة، ورقم الحساب، كما أن كل المنتجات المصرفية قبل إطلاقها على العملاء، يتم إجراء الكثير من الاختيارات عليها؛ للتأكد من عدم وجود أي ثغرات، ويتم تنفيذ جميع سياسات أمن المعلومات الخاصة بتأمين المعلومات طبقًا للمعايير العالمية.

لا يوجد أي هامش لاختراق بيانات العملاء من ناحية البنك

ولفت مدير إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات بـ«بنك القاهرة»، إلى أنه لا يوجد أي هامش لاختراق بيانات العملاء من تجاه البنك، ولكن هذا قد يحدث بسبب عدم وعي العميل، فالبنك يعمل حاليًا على توعية العملاء بالحفاظ على خصوصية حساباتهم.