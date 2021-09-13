مصرع 16 شخصا وإصابة 22 في 8 حوادث بمحافظات مصر خلال 24 ساعة

لقي 16 مواطنا مصرعهم، وأصيب 22 آخرون إثر وقوع 8 حوادث طرق في محافظات مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مواقع الحوادث، وتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين ونقلهم والجثث إلى المستشفيات المختصة، كما انتقلت الشرطة إلى مواقع الحوادث للفحص والمعاينة والتعرف على أسباب وملابسات وقوعها، وجرى إخطار مديري الأمن المختصين في المحافظات.

مصرع سائق وسيدة في حادث تصادم بالقليوبية

لقي شخصان مصرعهما إثر وقوع حادثين منفصلين في القليوبية، الأول تصادم في القليوبية، بين ميني باص وتروسيكل، بطريق شركات البترول بمسطرد دائرة القسم، وتوفى على إثره سائق التروسيكل لإصابته بجرح تهتكي بفروة الرأس ونزيف بالمخ وجرح قطعى بالجانب الأيسر للبطن، والحادث الثاني، وفاة سيدة أثناء عبورها الطريق الدائري خلال سير سيارة ملاكي، قيادة «و.ن.ب» 38 عامًا، والذي فوجىء بعبور السيدة الطريق، ولفظت أنفاسها الأخيرة، أعلى الطريق الدائري اتجاه الجيزة بنطاق منطقة أم بيومي.

مصرع رجل ونجله بحادث تصادم في الإسماعيلية

لقي رجل ونجله طفل 7 سنوات، مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية على طريق الإسماعيلية - بورسعيد الزراعي، بالقرب من قرية البياضية بين بورسعيد والإسماعيلية، وأخطرت شرطة النجدة اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية بالحادث.

سقوط 3 مصابين بحادث سيارة في الساحل الشمالي

شهد الساحل الشمالي وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى، ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين، من أسرة واحدة، على طريق مطروح - الإسكندرية الساحلى، الدولى، في اتجاه مرسى مطروح، ونقلتهم الإسعاف إلى مستشفى العلمين النموذجى.

مصرع وإصابة 14 شخصا بانقلاب ميكروباص بطريق مطروح

وشهد طريق مطروح - الإسكندرية الساحلى الدولى، وقوع حادث انقلاب ميكروباص أدى إلى مصرع 3 أشخاص، وإصابة 11 آخرين، وجرى نقلهم مستشفى الضبعة المركزى، لتلقى العلاج، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة من خلال الطاقم الطبى لجميع المصابين والتحفظ على الثلاث جثث تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.

انقلاب سيارة بطريق العلمين.. إصابة 7 مواطنين

شهد الطريق الصحراوي «العلمين - وادي النطرون»، في اتجاه القاهرة، وقوع حادث انقلاب سيارة فان 7 راكب في الكيلو 55، أصيب خلاله 7 أشخاص بينهم طفلان، وجرى نقلهم بالإسعاف إلى مستشفى العلمين النموذجي، وجارى فحص الحادث من جانب المباحث والمرور.

فيسبا طائشة تصيب طفلة في طنطا

شهد شارع القاضي في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وقوع حادث «فيسبا» طائشة يقودها شاب بسرعة جنونية، حتى اصطدمت بطفلة تُدعى «بسنت»، خلال سيرها في الشارع برفقة والدتها، وجرى نقلها إلى المستشفى بسيارة إسعاف.

مصرع 9 بحادث في المنيا بينهم 3 أطفال

وشهدت محافظة المنيا على محور سمالوط المطل على النيل، وقوع حادث مآساوى بسبب اصطدام سيارة نقل خلاطة محملة بمواد بناء، مع سيارة ملاكي بيجو، تسبب في مصرع 9 أشخاص، خلال عودتهم من عيادة للعلاج الطبيعي، 3 أطفال وسيدتين، و4 رجال، وجميعهم من أبناء قرية السريرية، منهم 7 من أسرة واحدة، ليخيم الحزن على محافظة المنيا.