الصين تغلق المدارس في شنجهاي تحسبا لإعصار «شانتو»

أغلقت السلطات الصينية، المدارس في شنجهاي، كما ألغت معظم الرحلات إليها تحسبا لإعصار «شانتو»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، أن السلطات المحلية، أمرت بتعليق الدراسة في مراحل رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية عصر اليوم وغدا الثلاثاء، حيث تتأهب المدينة لسقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية.

كما أمرت السلطات في شنجهاي، بإغلاق المتنزهات والمرافق الترفيهية وغيرها من المواقع السياحية المفتوحة، اليوم وغدا.

مقاطعة تشجيانج ترفع الاستجابة للطوارئ إلى أعلى مستوى

بدورها، رفعت مقاطعة تشجيانج الواقعة شرقي الصين، أمس الأحد، الاستجابة للطوارئ إلى أعلى مستوى، لمواجهة الإعصار «تشانتو»، حيث أغلقت المدارس وتم تعليق الخدمات الجوية وخدمات السكك الحديدية في عدة مدن.

ومركز الإعصار يقع على بعد حوالي 620 كيلو مترا جنوب تشوشان بالمقاطعة الصينية عند الساعة الثالثة عصر أمس الأحد، حيث كان الإعصار مصحوبا برياح تبلغ سرعتها حوالي 200 كيلو متر فى الساعة.

وقال مركز الأرصاد الجوية بمقاطعة تشجيانج، إنه من المتوقع أن يهبط الإعصار على اليابسة في المناطق الساحلية بالمقاطعة بين تشوشان ونينجبوه، أو يمر عبر جزر تشوشان صباح اليوم.

كما توقع المركز الصيني، أن يتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف عاتية على الأجزاء الشرقية والشمالية من مقاطعة تشجيانج، حتى بعد غد الأربعاء.

وأصدرت السلطات المحلية، إنذارًا أحمر وهو الإنذار الأعلى، للتحذير من الكوارث الجيولوجية، كما أمرت سلطات التعليم في مدن: نينجبوه وتشوشان وتايتشو بتعليق الدراسة في مراحل رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية ومؤسسات التدريب خارج حرم المدارس، اليوم.

كما سيلغي مطار هانجتشو، عاصمة مقاطعة تشجيانج، جميع الرحلات الجوية المغادرة من الساعة 11 صباح اليوم، كما تم تعديل الجدول الزمني لبعض القطارات التي تعمل عبر المقاطعة الصينية، اليوم.